Минцифры: Операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга
Операторы связи в тестовом режиме запустили «период охлаждения» для сим-карт при возвращении из международного роуминга. Об этом сообщает Минцифры РФ.
Отмечается, что механизм запущен по требованию регуляторов для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он будет действовать в течении 24 часов.
«При попадании сим-карты на территорию РФ из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в БПЛА. До этого мобильный интернет и смс будут временно блокироваться», - указали в ведомстве.
В министерстве также добавили, что блокировка будет включаться, если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Для восстановления доступа потребуется авторизации с помощью капчи по ссылке от оператора, либо через call-центр.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал не торопиться с введением «периода охлаждения», так как техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры: Операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга
- Суд признал убитого Михаила Хачатуряна совершившим насилие над дочерьми
- Охотники обвинили зоозащитников в нападении рысей на домашних животных
- Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне
- Москвичам рассказали о последствиях проверок налоговиками неработающих горожан
- Бесплатный проезд в транспорте для детей повысит цены для остальных на 15%
- Кофе резко подорожал в российских ресторанах и кофейнях
- Депутаты предложили использовать номер телефона в качестве номера СНИЛС и ОМС
- Не тренд, а недобор: «Паровоз» из фильмов-миллиардеров опечалил киноиндустрию
- В Госдуме исключили возможность отключения Рунета от мировой сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru