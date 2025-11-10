Минцифры: Операторы запустили «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

Отмечается, что механизм запущен по требованию регуляторов для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он будет действовать в течении 24 часов.

«При попадании сим-карты на территорию РФ из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в БПЛА. До этого мобильный интернет и смс будут временно блокироваться», - указали в ведомстве.

В министерстве также добавили, что блокировка будет включаться, если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Для восстановления доступа потребуется авторизации с помощью капчи по ссылке от оператора, либо через call-центр.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал не торопиться с введением «периода охлаждения», так как техническая сторона процедуры требует тщательной проработки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

