«Лотерея для антиваксеров». Собянин бьёт рублём по теории заговоров

Все, кто хотели привиться, это уже сделали, а остальные – это сторонники конспирологических теорий, рассказал НСН известный вирусолог.

Проведение лотерей и розыгрышей улучшит ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России, но не кардинально, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организован новый розыгрыш призов среди вакцинированных. По его словам, такая практика показала себя с хорошей стороны, а в числе призов вновь могут появиться машины и квартиры.

Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19
«Сейчас огромный процент вакцинированных с первыми сертификатами. Тот, кто хотел вакцинироваться, знал и понимал, для чего нужна вакцина, уже это сделал. Остальные – это лагерь тех, кто придерживается теории заговора и других конспирологических теорий. Они на вакцинацию особо активно не пойдут. Увеличение количества привитых будет, но не в разы», - считает Тимаков.

В конце сентября Минздрав рассказал о выплатах победителям федерального розыгрыша среди привитых от COVID-19. В их число попали 172 человека, получивших по 100 тысяч рублей. «Следующий розыгрыш пройдёт 14 октября, в нём примут участие все, кто прошёл вакцинацию до этой даты», - добавили в Минздраве.

«Планка поднялась». Вирусолог заявил о необходимости 80% коллективного иммунитета в России

В середине сентября ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов говорил НСН, что из-за штамма «дельта» требования к коллективному иммунитету были повышены.

По его словам, для формирования коллективного иммунитета в России сегодня нужно 80% вакцинированных или переболевших при том, что раньше речь шла о 70%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ЛотереяКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры