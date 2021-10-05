«Лотерея для антиваксеров». Собянин бьёт рублём по теории заговоров

Проведение лотерей и розыгрышей улучшит ситуацию с вакцинацией от коронавируса в России, но не кардинально, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организован новый розыгрыш призов среди вакцинированных. По его словам, такая практика показала себя с хорошей стороны, а в числе призов вновь могут появиться машины и квартиры.