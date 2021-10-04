Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19

Более 80% работников образования и здравоохранения в столице России уже сделали прививку от коронавируса. Такую статистику озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при федеральном правительстве по борьбе с инфекцией.

Как напомнил градоначальник, Москва одной из первых среди регионов приняла решение об обязательной вакцинации сотрудников ряда предприятий и организаций, связанных с работой с населением. В целом в этих группах двумя компонентами препарата привились 67%, первую порцию вакцины получили 73% данного контингента.

Сергей Собянин также сообщил, что городские власти намерены продолжать поощрять москвичей делать прививки. Для этого, в частности, будет организован новый розыгрыш призов среди вакцинированных. По словам мэра, такая практика показала себя с хорошей стороны.

Собянин пообещал, что власти постараются вновь включить в розыгрыш такие значительные призы, как автомобили и квартиры. Для старшего поколения также были предусмотрены отдельные специальные подарки – медицинские наборы.

