Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19
Более 80% работников образования и здравоохранения в столице России уже сделали прививку от коронавируса. Такую статистику озвучил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при федеральном правительстве по борьбе с инфекцией.
Как напомнил градоначальник, Москва одной из первых среди регионов приняла решение об обязательной вакцинации сотрудников ряда предприятий и организаций, связанных с работой с населением. В целом в этих группах двумя компонентами препарата привились 67%, первую порцию вакцины получили 73% данного контингента.
Сергей Собянин также сообщил, что городские власти намерены продолжать поощрять москвичей делать прививки. Для этого, в частности, будет организован новый розыгрыш призов среди вакцинированных. По словам мэра, такая практика показала себя с хорошей стороны.
Собянин пообещал, что власти постараются вновь включить в розыгрыш такие значительные призы, как автомобили и квартиры. Для старшего поколения также были предусмотрены отдельные специальные подарки – медицинские наборы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- «Крайне напряжённая». Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- Эксперты дали советы по покупке зимних шин
- Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19
- В России из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
- «Просто не знаем»: Кремль о задержание журналиста белорусской «Комсомолки»
- Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
- Песков прокомментировал идею расширить практику публичных извинений
- Песков назвал дату встречи Путина с депутатами новой Госдумы
- Пескову «бросилась в глаза» в «Досье Пандоры» роль США как крупнейшего офшора
- Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали за незаконную акцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru