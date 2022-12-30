Лорд Пневмослон пообещал угар и тепло на концертах в Новом году

Лидер группы «Пневмослон» Лорд Пневмослон в разговоре с НСН поздравил всех россиян с Новым годом, а своим поклонникам пообещал помочь избавиться от негатива из 2022 года.

«Поздравляю вас с наступившим, желаю вам лучше чувствовать друг друга, слушать свое сердце и жить по совести, чтобы в новом году источником ваших сил был свет и душевное тепло. Чтобы весь накопившийся негатив вы могли конструктивно и с угаром выплескивать на концертах, а не нести в жизнь, в этом мы вам обещаем помочь. Желаю вам находить в себе силы, чтобы отделять зерна от плевел, чтобы уметь признавать ошибки и меняться к лучшему. Берегите себя, берегите своих близких и давайте беречь в себе настоящего человека», - сказал он.

Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, лидер группы «7Б» Иван Демьян и лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в эфире НСН обратились к россиянам.

