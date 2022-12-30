«На всю катушку!»: Рокеры пожелали россиянам «позволять себе больше» в 2023 году

А лидер группы «7Б» Иван Демьян пожелал всем здоровья, которое пригодится не только в этом году.

«Поздравляем всех россиян с Новым годом, желаем всего самого наилучшего. Терпения всем, чтобы мечты всегда сбывались, любви и удачи, хорошего настроения в праздничные выходные, и будьте здоровы – это самое главное, что нам необходимо на многие годы», - сказал он в беседе с НСН.

Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова призналась, что хочет пожелать всем радости и напомнила, что радовать самих себя – это хорошая идея.

«Я хочу пожелать всем как можно больше позволять себе делать того, что ты любишь делать, больше радоваться, даже по мелочам каким-то. Радуйте себя как можно больше, как можно чаще, с Новым годом!», - заявила она.

Ранее бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка РФ, артистка балета Анастасия Волочкова в эфире НСН поздравила россиян с праздниками, пообещав и дальше создавать яркие творческие проекты.

