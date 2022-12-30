«На всю катушку!»: Рокеры пожелали россиянам «позволять себе больше» в 2023 году
Сергей Галанин, Олег Гаркуша, Иван Демьян и Светлана Сурганова в эфире НСН поздравили россиян с Новым годом.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин, фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша, лидер группы «7Б» Иван Демьян и лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в эфире НСН обратились к слушателям и читателям.
«От всей души хочу поздравить вас, дорогие друзья, с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. Самого вам хорошего, самого теплого, самого доброго! Всем нам мирного неба над головой, делаем, как говорится, свое дело. Кто что умеет, тот и делает – от души, искренне и на всю катушку», - пожелал Сергей Галанин.
Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша пожелал хорошего настроения не только в праздники, но и круглый год.
«Я хочу вас всех поздравить с Новым годом, пожелать радости, удачи, здоровья, настроения хорошего, чтобы у вас оно было целый год следующий. Счастья, любви и удачи!», - сказал он.
А лидер группы «7Б» Иван Демьян пожелал всем здоровья, которое пригодится не только в этом году.
«Поздравляем всех россиян с Новым годом, желаем всего самого наилучшего. Терпения всем, чтобы мечты всегда сбывались, любви и удачи, хорошего настроения в праздничные выходные, и будьте здоровы – это самое главное, что нам необходимо на многие годы», - сказал он в беседе с НСН.
Со своей стороны, лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова призналась, что хочет пожелать всем радости и напомнила, что радовать самих себя – это хорошая идея.
«Я хочу пожелать всем как можно больше позволять себе делать того, что ты любишь делать, больше радоваться, даже по мелочам каким-то. Радуйте себя как можно больше, как можно чаще, с Новым годом!», - заявила она.
Ранее бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка РФ, артистка балета Анастасия Волочкова в эфире НСН поздравила россиян с праздниками, пообещав и дальше создавать яркие творческие проекты.
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