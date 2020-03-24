Почти все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта
Практически все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели, то есть до 31 марта. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
По её словам, более половины путешественников вернутся в РФ планово, то есть по тем билетам, которые есть у них на руках. Тем, у кого дата вылета в Россию приходится на более поздний срок, туроператоры предлагают более ранние варианты возвращения домой.
Если самостоятельные туристы сталкиваются с трудностями при возвращении из-за введённых карантинных мер в других странах, Ростуризм ищет пути решения проблемы вместе с МИД и Росавиацией, отметила Догузова.
За границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Курс доллара опустился ниже 79 рублей
- Названы причина роста ставок по ипотеке в российских банках
- СМИ рассказали о «скидке» на российскую нефть для Белоруссии
- Три пациента вылечились от коронавируса в Красноярском крае
- Жаров назначен гендиректором «Газпром-Медиа Холдинг»