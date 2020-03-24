Почти все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

По её словам, более половины путешественников вернутся в РФ планово, то есть по тем билетам, которые есть у них на руках. Тем, у кого дата вылета в Россию приходится на более поздний срок, туроператоры предлагают более ранние варианты возвращения домой.

Если самостоятельные туристы сталкиваются с трудностями при возвращении из-за введённых карантинных мер в других странах, Ростуризм ищет пути решения проблемы вместе с МИД и Росавиацией, отметила Догузова.

За границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.

