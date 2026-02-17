Wildberries планирует внедрить биометрию для продажи товаров 18+
Wildberries намерен внедрить систему биометрии для подтверждения возраста клиентов при продаже им товаров 18+, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Прежде всего, речь идет о спиртных напитках и табаке. В качестве метода аутентификации будет использоваться Единая биометрическая система.
Ранее контрольные закупки в России выявили массовые нарушения в онлайн-торговле товарами с возрастными ограничениями. Несовершеннолетние смогли получить 25 из 31 заказа на энергетики, пиротехнику и иную продукцию 18+, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
