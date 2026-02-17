СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика

Официально они проходят как средства для чистки грубой кожи и пластика или как ароматизаторы воздуха. Расследование показало, что заявления производителей о европейском происхождении продукта не соответствуют действительности. Химическая основа закупается в Азии, а розлив осуществляется в кустарных условиях — например, в обычной жилой квартире в Саратове.

Особую тревогу экспертов вызывает состав. Один из ключевых компонентов — изобутилнитрит — является токсином и уже внесен в Регистр потенциально опасных веществ Роспотребнадзора. В связи с этим профильные ведомства рассматривают вопрос о полном запрете оборота. Обсуждается возможность включения алкилнитритов (группы, к которой относятся попперсы) в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В Международной ассоциации «Антиконтрафакт» подчеркнули: продажа таких веществ под видом бытовой химии — это прямая угроза жизни и здоровью граждан, а не просто маркетинговый ход. Руководитель Федерального регистра потенциально опасных веществ Роспотребнадзора Халида Хамидулина указала, что ужесточение оборота попперсов — вопрос ближайшего будущего.

