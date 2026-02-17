СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика

Продающиеся в России попперсы, позиционируемые как стимуляторы сексуального возбуждения, на деле имеют сертификацию совершенно иных товаров, сообщают «Известия».

Психолог объяснила, почему перед Новым годом особенно хочется секса

Официально они проходят как средства для чистки грубой кожи и пластика или как ароматизаторы воздуха. Расследование показало, что заявления производителей о европейском происхождении продукта не соответствуют действительности. Химическая основа закупается в Азии, а розлив осуществляется в кустарных условиях — например, в обычной жилой квартире в Саратове.

Особую тревогу экспертов вызывает состав. Один из ключевых компонентов — изобутилнитрит — является токсином и уже внесен в Регистр потенциально опасных веществ Роспотребнадзора. В связи с этим профильные ведомства рассматривают вопрос о полном запрете оборота. Обсуждается возможность включения алкилнитритов (группы, к которой относятся попперсы) в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В Международной ассоциации «Антиконтрафакт» подчеркнули: продажа таких веществ под видом бытовой химии — это прямая угроза жизни и здоровью граждан, а не просто маркетинговый ход. Руководитель Федерального регистра потенциально опасных веществ Роспотребнадзора Халида Хамидулина указала, что ужесточение оборота попперсов — вопрос ближайшего будущего.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Антон Новодережкин
ТЕГИ:Секс

Горячие новости

Все новости

партнеры