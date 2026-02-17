СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика
Продающиеся в России попперсы, позиционируемые как стимуляторы сексуального возбуждения, на деле имеют сертификацию совершенно иных товаров, сообщают «Известия».
Официально они проходят как средства для чистки грубой кожи и пластика или как ароматизаторы воздуха. Расследование показало, что заявления производителей о европейском происхождении продукта не соответствуют действительности. Химическая основа закупается в Азии, а розлив осуществляется в кустарных условиях — например, в обычной жилой квартире в Саратове.
Особую тревогу экспертов вызывает состав. Один из ключевых компонентов — изобутилнитрит — является токсином и уже внесен в Регистр потенциально опасных веществ Роспотребнадзора. В связи с этим профильные ведомства рассматривают вопрос о полном запрете оборота. Обсуждается возможность включения алкилнитритов (группы, к которой относятся попперсы) в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В Международной ассоциации «Антиконтрафакт» подчеркнули: продажа таких веществ под видом бытовой химии — это прямая угроза жизни и здоровью граждан, а не просто маркетинговый ход. Руководитель Федерального регистра потенциально опасных веществ Роспотребнадзора Халида Хамидулина указала, что ужесточение оборота попперсов — вопрос ближайшего будущего.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем подальше от Украины
- СМИ: Частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов
- Wildberries планирует внедрить биометрию для продажи товаров 18+
- В России установят санитарные нормы для готовой еды
- СМИ: Продаваемые в РФ попперсы сертифицированы как очистители пластика
- МИД Швейцарии: Переговоры по Украине в Женеве пройдут в закрытом режиме
- Дмитриев: Хиллари Клинтон использует Украину, чтобы не попасть в тюрьму
- СМИ: Краснодарский край атакуют дроны «Лютый» ВСУ
- СМИ: Европа хотела присоединиться к переговорам в Женеве
- В Крыму назвали аморальными слова Зеленского о россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru