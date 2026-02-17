В России установят санитарные нормы для готовой еды

В настоящее время для такой продукции действуют только добровольные рекомендации Роспотребнадзора, а также СанПиНы для общепита, которые не учитывают всех особенностей готовых блюд.

Новые требования могут обязать производителей и поставщиков внедрять систему контроля безопасности продуктов на всех этапах приготовления и хранения, включая лабораторные исследования, а также использовать газомодифицированную среду при упаковке.

Данный вопрос уже изучается в Министерстве промышленности и торговли. По данным Роспотребнадзора, по итогам проверок в 2025 году более половины проб готовой еды не соответствовали установленным требованиям.

Ранее стало известно, что бизнес готов поддержать маркировку готовой еды при условии постепенного и согласованного внедрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

