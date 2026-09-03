Экономист объяснил, как инфраструктура уравняет стоимость жизни в регионах РФ
Субсидирование транспортной отрасли поможет уравнять уровень стоимости жизни в российских регионах, однако без строительства инфраструктуры этой задачи не достичь, сказал НСН Лазарь Бадалов.
Строительство инфраструктуры, субсидирование транспортной отрасли и налоговые преференции для перевозчиков помогут сократить разрыв цен в регионах России до минимальных значений, заявил в беседе с НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Российские власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом главным инструментом для выравнивания стоимости жизни и цен на продукты в субъектах он назвал развитие логистики. Бадалов подчеркнул, что развитие инфраструктуры повысит стоимость товаров в отдельных регионах страны, но улучшит общий уровень жизни россиян.
«Иногда появляются идеи регулировать цены и тарифы административными способами, но это точно не выход. Субсидирование транспортной отрасли повлияет на ситуацию. Но невозможно все время все дофинансировать. Важно уделять внимание развитию инфраструктуры. Это разовые расходы и долгосрочный эффект. Развитие инфраструктуры приведет к росту цен в отдельных регионах, но это приятные негативные последствия, связанные с улучшением жизни по стране в целом. Не существует волшебного инструмента, который позволит сделать разрыв в ценах минимальным. Климатические зоны, отдаленность региона все равно будут влиять на цены», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, помочь в ситуации могут и налоговые преференции.
«Потребуются инвестиции. Однако поддерживать можно не только через прямые выплаты, но и через снижение стоимость топлива, предоставление налоговых льгот тем, кто работает в регионах и занимается логистикой. Можно субсидировать перевозки, создавая налоговые преференции тем, кто занимается ими», - сказал Бадалов.
Ранее зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам, что стоимость минимального набора продуктов на одного человека в России с начала 2026 года. При этом наиболее высокая стоимость базового продуктового набора зафиксирована в дальневосточных регионах. Самыми доступными продукты остаются в Мордовии и Саратовской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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