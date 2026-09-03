Российские власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. При этом главным инструментом для выравнивания стоимости жизни и цен на продукты в субъектах он назвал развитие логистики. Бадалов подчеркнул, что развитие инфраструктуры повысит стоимость товаров в отдельных регионах страны, но улучшит общий уровень жизни россиян.

«Иногда появляются идеи регулировать цены и тарифы административными способами, но это точно не выход. Субсидирование транспортной отрасли повлияет на ситуацию. Но невозможно все время все дофинансировать. Важно уделять внимание развитию инфраструктуры. Это разовые расходы и долгосрочный эффект. Развитие инфраструктуры приведет к росту цен в отдельных регионах, но это приятные негативные последствия, связанные с улучшением жизни по стране в целом. Не существует волшебного инструмента, который позволит сделать разрыв в ценах минимальным. Климатические зоны, отдаленность региона все равно будут влиять на цены», - объяснил он.