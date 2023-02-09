«Доходы от нефти»: Названы причины высокого качества жизни в Тюменской области

Накануне гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный АСИ. В первую десятку рейтинга также вошли, в частности, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Татарстан и Белгородская область. Вторую десятку открыла Московская область. Степан Земцов отметил, что лидеры рейтинга – это регионы с максимальными доходами населения.

«Большие денежки идут (Тюменской области – ред. НСН), отчисления от нефтегазового сектора, многие крупные нефтегазовые компании там зарегистрированы. Регион является одним из лидеров инвестиционной привлекательности, помогают малому и среднему бизнесу. Среди лидеров – регионы с максимальными доходами населения. Наши исследования миграционной привлекательности регионов подтверждают, что доход – один из ключевых параметров выбора места для жизни. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО и Татарстан», - сказал Земцов.

При этом он отметил, что Белгородская область, которая входит в топ-10 рейтинга, в ближайшем будущем может потерять свою привлекательность из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, он указал, что продвижение в рейтинге Московской области может быть связано с активной реализацией нацпроектов на ее территории.