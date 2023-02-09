«Доходы от нефти»: Названы причины высокого качества жизни в Тюменской области
Регион является одним из лидеров инвестиционной привлекательности, в котором помогают малому и среднему бизнесу, отметил в эфире НСН Степан Земцов.
Тюменская область входит в топ-10 городов рейтинга АСИ по качеству жизни в регионах, потому что в область идут большие деньги от нефтегазового сектора, многие крупные компании отрасли зарегистрированы именно там, рассказал директор центра экономической географии и регионалистики в РАНХиГС Степан Земцов в разговоре с НСН.
Накануне гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный АСИ. В первую десятку рейтинга также вошли, в частности, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Татарстан и Белгородская область. Вторую десятку открыла Московская область. Степан Земцов отметил, что лидеры рейтинга – это регионы с максимальными доходами населения.
«Большие денежки идут (Тюменской области – ред. НСН), отчисления от нефтегазового сектора, многие крупные нефтегазовые компании там зарегистрированы. Регион является одним из лидеров инвестиционной привлекательности, помогают малому и среднему бизнесу. Среди лидеров – регионы с максимальными доходами населения. Наши исследования миграционной привлекательности регионов подтверждают, что доход – один из ключевых параметров выбора места для жизни. Это Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО и Татарстан», - сказал Земцов.
При этом он отметил, что Белгородская область, которая входит в топ-10 рейтинга, в ближайшем будущем может потерять свою привлекательность из-за обстрелов со стороны Украины. Кроме того, он указал, что продвижение в рейтинге Московской области может быть связано с активной реализацией нацпроектов на ее территории.
«Лидерство Белгородской области, вероятно, результат накопленных преимуществ прошлого (статистика за 2020-2021), так как сейчас приграничный с Украиной регион может потерять в своей привлекательности в ответах жителей. То есть в рейтинге следующего года ряд регионов могут понизить свои позиции, на что уже сейчас необходимо обратить внимание местным властям. Среди регионов-лидеров по продвижению в рейтинге – Московская область. На мой взгляд, продвижение Подмосковья может быть связано с активной реализацией нацпроектов на ее территории, в частности развитие социальной, жилищной и дорожной инфраструктуры», - резюмировал Земцов.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что за 30 лет уровень жизни россиян вырос на 30%. Сегодня, по его мнению, россияне живут лучше, однако дифференциация доходов у тех же бюджетников существенная, сообщает НСН.
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