«Листать соцсети и пить чай»: HR-эксперт заступилась за курящих сотрудников
Снижение продуктивности на работе происходит не обязательно из-за курящих сотрудников, сказала НСН Татьяна Минаева.
Раньше работодатели могли даже отказать соискателю из-за того, что тот курит, однако времена изменились - сейчас курение воспринимается как возможность коммуникации между сотрудниками, сказала в эфире НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.
Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности. Минаева указала на то, что не только курильщики могут отлынивать от своих рабочих обязанностей.
«Если взять линейную логику, посмотреть, сколько времени сотрудники посвящают перекурам и умножить это на их ставку, то, конечно же, получается громадная цифра. Однако, если взять время, когда некурящий человек отвлекается на социальные сети, на книжку, на то, чтобы попить чай или кофе, то цифра получится вдвое больше», - сказала собеседница НСН.
Она указала на то, что некоторым сотрудникам просто необходимо отвлекаться от работы, чтобы не терять продуктивность.
«Есть ряд моментов, которые не учитываются при линейных подсчетах. Например, во время перекуров происходит коммуникация - люди общаются, делятся новостями, веселятся, рассказывают какие-то истории, кейсы, которые случились с клиентами или с поставщиками, просят друг у друга советы по работе. Происходит активное взаимодействие, которое в каких-то аспектах ускоряет работу, хоть и наносит вред здоровью. Если бы люди не встречались в этих зонах и так не общались, может быть, компании еще больше бы теряли денег из-за пинг-понга формальных писем между сотрудниками. Кроме того, надо понимать, что человек – не робот. Ему сложно работать, не вставая восемь часов. Многим людям нужно отвлекаться – поговорить, прогуляться. Такие передышки повышают продуктивность людей», - отметила эксперт.
По ее словам, раньше работодатели даже могли отказать соискателю из-за того, что тот курит.
«Раньше, лет 15 назад, работодатели могли спрашивать человека, курит он или нет. Работодатели действительно могли отказать курящему человеку только из-за вредной привычки, так как считали, что курение – минус деньги для компании. Современным работодателям, конечно, зачастую без разницы, курит человек или нет. Это может быть связано с распространением удаленки и гибридных графиков, а также осознанием самих работодателей, что сотрудники в курилке общаются», - заключила эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила НСН, что необходимо рассказывать молодому поколению о необходимости высшего образования, давать им преференции при найме на работу, а также вводить штрафы для компаний, которые берут квалифицированных специалистов на неподходящую должность.
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