«Листать соцсети и пить чай»: HR-эксперт заступилась за курящих сотрудников

Раньше работодатели могли даже отказать соискателю из-за того, что тот курит, однако времена изменились - сейчас курение воспринимается как возможность коммуникации между сотрудниками, сказала в эфире НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей из-за перекуров и снижения продуктивности. Минаева указала на то, что не только курильщики могут отлынивать от своих рабочих обязанностей.

«Если взять линейную логику, посмотреть, сколько времени сотрудники посвящают перекурам и умножить это на их ставку, то, конечно же, получается громадная цифра. Однако, если взять время, когда некурящий человек отвлекается на социальные сети, на книжку, на то, чтобы попить чай или кофе, то цифра получится вдвое больше», - сказала собеседница НСН.