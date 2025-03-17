«Курьер – не профессия»: В Госдуме призвали «штрафами» повышать престиж высшего образования

Чтобы люди не прельщались зарплатами курьеров, необходимо рассказывать молодому поколению о необходимости высшего образования, давать им преференции при найме на работу, а также вводить штрафы для компаний, которые берут квалифицированных специалистов на неподходящую должность. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Зарплаты курьеров в Москве оказались на 19% выше зарплат квалифицированных специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у работников без высшего образования, сообщил портал SuperJob. Доставщикам в столице предлагают 130 тысяч рублей в месяц. Президент сервиса Алексей Захаров считает, что это приводит к «деградации человеческого капитала» и приросту кадрового дефицита в реальном секторе, пишет РБК. Пилипенко отметила, что в доставщики люди идут на время и из-за нужды.