«Курьер – не профессия»: В Госдуме призвали «штрафами» повышать престиж высшего образования
Чтобы устранить перекос в доходе курьеров и квалифицированных специалистов, нужна корректировка культуры найма, а также штрафы для компаний, заявила НСН Ольга Пилипенко, Валерий Гартунг подчеркнул, что курьер - это лишь подработка.
Чтобы люди не прельщались зарплатами курьеров, необходимо рассказывать молодому поколению о необходимости высшего образования, давать им преференции при найме на работу, а также вводить штрафы для компаний, которые берут квалифицированных специалистов на неподходящую должность. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Зарплаты курьеров в Москве оказались на 19% выше зарплат квалифицированных специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у работников без высшего образования, сообщил портал SuperJob. Доставщикам в столице предлагают 130 тысяч рублей в месяц. Президент сервиса Алексей Захаров считает, что это приводит к «деградации человеческого капитала» и приросту кадрового дефицита в реальном секторе, пишет РБК. Пилипенко отметила, что в доставщики люди идут на время и из-за нужды.
«На самом деле зарплаты людей с высшим образованием растут в рамках инфляции, а также в рамках заказов, которые выполняются различными предприятиями. Идти работать курьером – это чаще всего вынужденная мера. Эта работа не имеет будущего для человека. Они получают процент от выполненных заказов, бьются за то, чтобы выполнить их как можно больше. Курьерами работают не только молодые люди, очень много и взрослых людей, которые по каким-то причинам были уволены или сокращены», - рассказала она.
По словам Пилипенко, к решению проблемы "перекоса" нужно подходить комплексно, пропагандировать престиж высшего образования, а также предлагать специалистам льготы при приеме на работу.
«В первую очередь нужно мотивировать молодежь, чтобы они успешно учились и понимали, что работа курьером – это подработка, а не основная работа. Конечно, нужно пересматривать уровень зарплаты специалистов с высшим образованием, в первую очередь медиков, инженеров, социальных работников, работников культуры, то есть действительно социально значимых профессий. Нужно формировать уважительное отношение в обществе к людям с высшим образованием. Есть мировая практика: если предприятие берет специалиста с высшим образованием на среднюю должность, то на компанию накладывается штраф за то, что она неправильно использует ресурсы. Это тоже один из механизмов влияния. Также нужно задействовать СМИ, показывать рекламные ролики, чтобы мотивировать людей учиться. При отборе на работу люди с высшим образованием должны иметь преференции», - подытожила она.
В свою очередь глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг отметил, что это временный дисбаланс.
«Я согласен, что есть такая проблема. Но пока непонятно, как ее решать. Курьер – это не профессия, это просто занятость. Там же человек может работать и в свободное время, пока получает образование. База для набора курьеров гораздо шире, чем база для набора инженеров. Так что это временный перекос, который устранится, так не может продолжаться. Будем думать, как это решать», - заявил он в беседе с НСН.
Ранее аналитики платформы «Мигрант Сервис» подсчитали, что к лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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