«Наравне с мужчинами»: Женщины в России увеличили свои зарплатные ожидания

«В последнее время работодатели готовы оценивать сотрудника по его профессиональным компетенциям, а не по полу, возрасту и так далее. Десять лет назад компании чаще говорили, что предпочитают мужчин на позициях коммерческого директора, операционного директора, генерального директора и так далее. В последнее время компетенция, уровень профессиональных навыков на первом месте, поэтому мы видим выравнивание. Исключения все еще в технических сферах, директор производства чаще всего мужчина, как и руководитель строительных проектов», - рассказала она.

По ее словам, это позволило уравнять зарплаты мужчин и женщин, сегодня работодатели в очень редких случаях предлагают разные условия на одну и ту же позицию.

«Это помогает выровнять зарплаты женщин и мужчин. Я ни разу не встречала, что сегодня работодатель разный уровень зарплат предлагает на одну и ту же топовую позицию женщине и мужчине. В целом это редкая история сегодня. И я также не вижу, что женщины сегодня сильно меньше запрашивают денег. Все зависит от опыта, навыков, но разницы в запросах не вижу», - добавила она.

С ней согласилась руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова, которая отметила, что женщины значительно увеличили свои зарплатные ожидания.

«Мы такой тренд выделить не можем, это просто ситуативная история. Представленность того или иного пола на сервисе по поиску работы не говорит о какой-то тенденции. Дело в том, что все очень сильно зависит от профессии. Такие вещи можно считать только в разрезе, а не всех в целом. Могу сказать, что мужчины реже меняют работу, это тоже влияет на статистику. В нынешних реалиях мужчины еще реже переходят на другую работу, если их в принципе все устраивает. Но могу сказать, что женщины выходят по некоторым позициям на тот же уровень по зарплатным ожиданиям, что и мужчины. Психология поиска работы мужчины и женщины отличается. Если мужчина заявляет максимальные требования по деньгам, то женщина решает начать работу, а потом доказать свою ценность компании. Но в последнее время разрыв в зарплатных ожиданиях сокращается», - подытожила собеседница НСН.

Ранее генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич сообщил, что в России порядка 260 тысяч женщин заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, их средний доход составляет 6,2 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

