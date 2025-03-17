«Льготы и зарплаты»: Почему в российской авиаотрасли растет отток специалистов
В России пилоты в среднем получают 300 тысяч рублей, в то время как в странах СНГ зарплата пилотов составляет около миллиона рублей, сказал НСН Мирослав Бойчук.
В России пока нет дефицита кадров в авиационной отрасли, однако без внедрения льгот и повышения зарплат отток специалистов из отрасли усилится, заявил НСН глава профсоюза летного состава (ПЛС) России Мирослав Бойчук.
Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в беседе с РБК выразил опасения по поводу возможного исчерпания кадров в отечественной авиации. Он предложил включить в контракты пилотов условие об обязательной отработке определенного периода спустя завершение их обучения в российских учебных заведениях. Кроме того, он предложил внедрить программу льготной ипотеки для высококвалифицированных специалистов, аналогичную той, что существует в области информационных технологий. Бойчук поддержал инициативу о внедрении льготных ипотек для пилотов и авиационных инженеров.
«Надо применять стимулы экономические, а не принудительные – повышать зарплату, предлагать льготную ипотеку. Эти стимулы должны быть такими, чтобы труд стал привлекательным. Условия труда должны быть хорошие. Однако я против обязательного закрепления только обучившихся авиационных специалистов за компаниями в целях отработки. В России пока нет дефицита пилотов и авиационных инженеров, но если отток будет продолжаться, а число перевозок будет расти, то мы придем к дефициту», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России пилоты в среднем получают 300 тысяч рублей, однако зарплата может варьироваться в зависимости от авиакомпании. Например, по словам Бойчука, пилоты «Аэрофлота» будут зарабатывать на 100-150 тысяч рублей больше, чем пилоты «Уральских авиалиний».
«В среднем по отрасли пилот зарабатывает 280-300 тысяч рублей в месяц. Однако пилоты «Аэрофлота» будут получать на 100-150 тысяч рублей больше, чем пилоты «Уральских авиалиний». В странах СНГ, например, командиры тяжелых широкофюзеляжных кораблей получают на наши деньги порядка миллиона рублей. Авиационный инженер в России в среднем зарабатывает 150 тысяч рублей. Если брать высокую квалификацию, то я считаю, что зарплата должна быть выше. Я считаю, что в России могут увеличить зарплаты пилотов и инженеров», - заключил эксперт.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН» о плачевном состоянии северных аэропортов России.
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