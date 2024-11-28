Россиянам рассказали, как сэкономить на подарках к Новому году
Самое важное при выборе новогоднего подарка - определить бюджет и попросить близких составить лист пожеланий, сказала НСН Светлана Балахтина.
При выборе новогодних подарков нужно следить за акциями, не забывать про баллы или кешбэк и стараться выбрать то, что действительно будет нужно человеку, рассказала НСН начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.
Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова ранее рассказала НСН, что в этом году россияне потратят на новогодние подарки в среднем 17,2 тысячи рублей, причем мужчины готовы купить подарки на большие суммы, чем женщины. Балахтина поделилась советами, которые спасут от лишних трат на подарки.
«Начните с базовых действий — определитесь с бюджетом и попросите ваших близких составить лист пожеланий. Когда вы точно определились с будущими покупками, изучите акции и скидки в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Посмотрите, где именно цена будет ниже. Если вы участник бонусных программ или сервисов лояльности, тщательно следите за накопленными баллами и процентами кешбэка. В преддверии Нового года будет особенно приятно потратить бонусы, например, на организацию праздничного стола», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, можно также рассмотреть вариант подготовки подарка своими руками.
«Еще один вариант — подготовить подарок собственными руками, например, выпечку или поделку. Часто люди покупают совместные подарки — это тоже неплохой способ сэкономить средства и купить долгожданный подарок для близкого человека. Также обратите внимание на подарочные сертификаты. Это хороший способ подарить человеку то, что ему действительно нравится, и не потратить деньги зря. Кроме того, с помощью сертификатов можно сэкономить на покупке, потратив ровно тот бюджет, который вы запланировали», - заключила эксперт.
Ранее стало известно, что самым популярным подарком на Новый год стала электроника, напоминает «Радиоточка НСН».
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