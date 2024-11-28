Россиянам рассказали, как сэкономить на подарках к Новому году

Самое важное при выборе новогоднего подарка - определить бюджет и попросить близких составить лист пожеланий, сказала НСН Светлана Балахтина.

При выборе новогодних подарков нужно следить за акциями, не забывать про баллы или кешбэк и стараться выбрать то, что действительно будет нужно человеку, рассказала НСН начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина.

Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника

Руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова ранее рассказала НСН, что в этом году россияне потратят на новогодние подарки в среднем 17,2 тысячи рублей, причем мужчины готовы купить подарки на большие суммы, чем женщины. Балахтина поделилась советами, которые спасут от лишних трат на подарки.

«Начните с базовых действий — определитесь с бюджетом и попросите ваших близких составить лист пожеланий. Когда вы точно определились с будущими покупками, изучите акции и скидки в офлайн-магазинах и на маркетплейсах. Посмотрите, где именно цена будет ниже. Если вы участник бонусных программ или сервисов лояльности, тщательно следите за накопленными баллами и процентами кешбэка. В преддверии Нового года будет особенно приятно потратить бонусы, например, на организацию праздничного стола», - сказала собеседница НСН.
«Семья, коллеги и друзья»: Каждый шестой россиянин купит себе подарок на Новый год

По ее словам, можно также рассмотреть вариант подготовки подарка своими руками.

«Еще один вариант — подготовить подарок собственными руками, например, выпечку или поделку. Часто люди покупают совместные подарки — это тоже неплохой способ сэкономить средства и купить долгожданный подарок для близкого человека. Также обратите внимание на подарочные сертификаты. Это хороший способ подарить человеку то, что ему действительно нравится, и не потратить деньги зря. Кроме того, с помощью сертификатов можно сэкономить на покупке, потратив ровно тот бюджет, который вы запланировали», - заключила эксперт.

Ранее стало известно, что самым популярным подарком на Новый год стала электроника, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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