От 17 до 20 тысяч: Сколько россияне потратят на новогодние подарки
Средняя сумма, потраченная на подарки россиянами к Новому году, составляет в этом году 17200 рублей, рассказала НСН Наталья Голованова.
В этом году россияне потратят на новогодние подарки в среднем 17,2 тысячи рублей, причем мужчины готовы купить подарки на большие суммы, чем женщины, рассказала в эфире НСН руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова.
«Мужчины готовы потратить на новогодние подарки больше женщин – 20 тысяч рублей против 14,5 тысячи рублей. В среднем россияне потратят на подарки к Новому году 17,2 рублей. Больше всего на новогодние подарки планируют потратиться жители Москвы (20,8 тысячи рублей), на втором месте по щедрости к Новому году – жители Красноярска (20 тысяч рублей). Топ-3 замыкают жители северной столицы с запланированными расходами к Новому году в 18,8 тысячи рублей. На четвертом месте – жители Ростова-на-Дону, которые планируют потратить на новогодние подарки 18,5 тысячи рублей, следом – жители Екатеринбурга (18 тысяч рублей)», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне в возрасте до 34 лет готовы потратить на новогодние подарки в среднем 18,2 тысячи рублей.
«На шестом месте жители Челябинска (17,7 тысячи рублей). Седьмое и восьмое места поделили жители Краснодара и Воронежа и запланированными новогодними тратами в 17,5 тысяч рублей. На девятом месте расположились жители Нижнего Новгорода (17,2 тысячи рублей), а замыкают десятку жители Казани, которые планируют потратить на новогодние подарки 17 тысяч рублей в среднем. Россияне в возрасте до 34 лет готовы потратить на новогодние подарки больше денег, чем люди более старшего возраста (18,2 тысячи рублей). Россияне в возрасте от 35 до 44 лет купят подарком на 17 тысяч рублей, а россияне за 45 – на 17,1 тысячи рублей», - заключила Голованова.
Ранее стало известно, что самым популярным подарком на Новый год стала электроника, напоминает «Радиоточка НСН».
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