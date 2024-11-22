«Семья, коллеги и друзья»: Каждый шестой россиянин купит себе подарок на Новый год
22 ноября 202412:41
Александра Веснина
Порядка 14% россиян рассказали, что не собираются в этом году дарить новогодние подарки, сказала НСН Наталья Голованова.
Подарки родственникам на Новый год планируют приобретать 67% опрошенных россиян, еще 15% респондентов заявили, что купят подарки только себе, рассказала в эфире НСН руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы SuperJob Наталья Голованова.
«Согласно проведенному опросу, 67% россиян планируют приобрести подарки родственникам. Еще 35% россиян рассказали, что купят подарки любимому человеку. Друзьям приобретать подарки планируют 3% россиян. Но есть и те, кто не планирует дарить подарки вовсе – таких россиян 14%. Еще 13% опрошенных заявили о желании подарить подарки своим коллегам, а 15% респондентов признались, что купят новогодние подарки себе любимому», - сказала собеседница НСН.
Ранее Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что в этом году россияне потратят на новогодние подарки в среднем 17,2 тысячи рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru