Лисовец рассказал о главном страхе россиянок при отказе от меха
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН рассказал, что мешает россиянкам отказаться от натурального меха в пользу искусственного.
Калифорния примет ряд мер, которые будут направлены на защиту животных. В частности, речь идет о запрете на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках. Распоряжение уже подписано губернатором Гэвином Ньюсомом.
В сообщении на сайте администрации штата говорится, что Калифорния является лидером в вопросах, которые касаются защиты животных. Упоминается, что, в том числе, сегодня подобное лидерство подразумевает запрет на продажу меха.
Уточняется, что Кaлифорния стaнет первым aмерикaнским штaтом, который зaпретит продaжу и изготовление изделий из мехa. Зaкон вступит в силу в 2023 году.
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН заявил, что в России, в отличие от стран Америки или Европы, жители вряд ли когда-либо откажутся от одежды и обуви из натурального меха. По мнению фэшн-эксперта, дело не только в более холодном климате, но и в менталитете россиянок.
«Для россиян мех – показатель достатка. Кроме того, в нас генетически заложено, что мех греет лучше всего. Тренд на отказ от натурального меха в России точно не приживется даже лет через 20-30. Можно бесконечно рассказывать, что носить искусственный мех – это хорошо, удобно, правильно, но, боюсь, вряд ли это будет кто-то слушать. Есть такой момент. Российская женщина всегда знает, что ей больше идет, и она не нуждается в советах других. С натуральным мехом именно такая история. И хотя женщина в натуральной меховой шубе всегда выглядит как мещанка, царица-императрица, большинство наших женщин, к сожалению, к этому стремятся. Страх выглядеть бедно в одежде из искусственного меха не дает двигаться в сторону цивилизации, культуры, стиля – в сторону моды», - отметил стилист.
Влад Лисовец убежден, что в одежде из искусственного меха можно выглядеть гораздо более модно, чем из натурального. И при этом не мерзнуть благодаря современным технологиям изготовления.
«На своих мастер-классах я рассказываю, что изделия из искусственного меха в гардеробе не говорят о вашей бедности или о том, что у вас плохой вкус, что вы просты. Наоборот, это говорит о вашем интеллектуальном развитии, о том, что вы уважаете природу и заботитесь о животных. Есть огромный плюс искусственного меха: он всегда выглядит модно. В натуральной шубе невозможно выглядеть модно. В нашей стране не думают о стиле. Натуральные шубы, которые носят россияне в большинстве своем – это дешевый китайский мех низкого качества. Искусственный мех гораздо качественнее, приятнее и лучше выглядит. Можно купить искусственную шубу в масс-маркете по цене 7000-20000 тысяч. Она будет прекрасной, легкой, теплой, будет выглядеть хорошо. Например, у меня есть такая шуба из H&M, которую я ношу уже пять лет. Но такие шубу лучше продаются в больших городах, где живет больше продвинутых людей, которые думают о моде, об экологии или защите животных», - заявил эксперт моды.
Ранее Влад Лисовец пояснил в интервью НСН, почему дамы опасаются модных мужчин с бородками, которые ходят в барбершоп.
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