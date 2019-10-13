Калифорния примет ряд мер, которые будут направлены на защиту животных. В частности, речь идет о запрете на продажу и изготовление меховых изделий, а также на использование животных в цирках. Распоряжение уже подписано губернатором Гэвином Ньюсомом.

В сообщении на сайте администрации штата говорится, что Калифорния является лидером в вопросах, которые касаются защиты животных. Упоминается, что, в том числе, сегодня подобное лидерство подразумевает запрет на продажу меха.

Уточняется, что Кaлифорния стaнет первым aмерикaнским штaтом, который зaпретит продaжу и изготовление изделий из мехa. Зaкон вступит в силу в 2023 году.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН заявил, что в России, в отличие от стран Америки или Европы, жители вряд ли когда-либо откажутся от одежды и обуви из натурального меха. По мнению фэшн-эксперта, дело не только в более холодном климате, но и в менталитете россиянок.

«Для россиян мех – показатель достатка. Кроме того, в нас генетически заложено, что мех греет лучше всего. Тренд на отказ от натурального меха в России точно не приживется даже лет через 20-30. Можно бесконечно рассказывать, что носить искусственный мех – это хорошо, удобно, правильно, но, боюсь, вряд ли это будет кто-то слушать. Есть такой момент. Российская женщина всегда знает, что ей больше идет, и она не нуждается в советах других. С натуральным мехом именно такая история. И хотя женщина в натуральной меховой шубе всегда выглядит как мещанка, царица-императрица, большинство наших женщин, к сожалению, к этому стремятся. Страх выглядеть бедно в одежде из искусственного меха не дает двигаться в сторону цивилизации, культуры, стиля – в сторону моды», - отметил стилист.