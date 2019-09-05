Лисовец развенчал миф о любви женщин к бородатым мужчинам
Влад Лисовец пояснил в интервью НСН, почему дамы опасаются модных мужчин с бородками, которые ходят в барбершоп.
69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой. Девять процентов российских женщин предпочитают мужчин с усами, а для семи процентов это не имеет значения. Данные опроса обнародовал сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения.
НСН поинтересовалась у стилиста и дизайнера Влада Лисовца, почему при таком количестве барбершопов дамы предпочитают чистовыбритых мужчин.
«Бритый мужчина выглядит маргинально, брутально. Это то, чего не хватает российским женщинам. Но, по нашим стандартам привлекательный мужчина должен быть ближе к обезьянке. Обычный нормальный, понятный мужчина. Тот, что с бородой, выглядит интеллигентно, образованно, и это немножко даже пугает. Поэтому, считают женщины, с простым, лысым и брутальным будет проще, легче и веселее», - предположил Лисовец.
«С лысым и брутальным мужчиной женщинам проще, чем с проблемным, образованным и бородатым»
Надо признать, что не все мужчины хотят тратить время, силы и деньги на бороду и уход за ней. Бритье хоть и регулярное занятие, но почти не затратное и скорое по времени.
ВЦИОМ уточняет, что 93 процента мужчин никогда не пытались отрастить длинную бороду, около 90 процентов опрошенных не экспериментировали с бакенбардами, 76 процентов респондентов не решались на короткую бороду, 71 процент — на усы. Как показал опрос, мужчины, которые отпускают бороду, объясняют это тем, что им лень бриться.
«Бородатые мужчины всегда выглядели опасно, необычно. И если бы не революция 17-го, то они бы воспринимались нормально. Проведу параллель и со странами Европы… Там, полагаю, результат будет тем же. Мода всегда для единиц – это процентов 8-10. Остальные считают модным то, что таковым не является. А все эти барбершопы открываются в столице, для местных модников. Они должны быть, но массовыми они никогда не станут. А если смотреть в целом по России, то короткостриженый и гладковыбритый мужчина выглядит нормально, привычно», - пояснил Владислав Лисовец.
Ухаживают за своей бородой мужчины в основном самостоятельно, не обращаясь к специалистам (91 процент), лишь 8 процентов ходят к парикмахеру или в барбершоп, говорится в исследовании.
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