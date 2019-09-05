Лисовец развенчал миф о любви женщин к бородатым мужчинам

69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой. Девять процентов российских женщин предпочитают мужчин с усами, а для семи процентов это не имеет значения. Данные опроса обнародовал сегодня Всероссийский центр изучения общественного мнения.

НСН поинтересовалась у стилиста и дизайнера Влада Лисовца, почему при таком количестве барбершопов дамы предпочитают чистовыбритых мужчин.

«Бритый мужчина выглядит маргинально, брутально. Это то, чего не хватает российским женщинам. Но, по нашим стандартам привлекательный мужчина должен быть ближе к обезьянке. Обычный нормальный, понятный мужчина. Тот, что с бородой, выглядит интеллигентно, образованно, и это немножко даже пугает. Поэтому, считают женщины, с простым, лысым и брутальным будет проще, легче и веселее», - предположил Лисовец.