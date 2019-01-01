Стилист: Несвобода россиян отражается на их лицах

Пользователи сайта знакомств Beautiful People («Красивые люди») признали российских мужчин одними из самых некрасивых на планете. По мнению оценщиков, уродливее россиян только жители Великобритании. Также среди самых неприятных по внешнему виду людей оказались представители Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными мужчинами признаны шведы и норвежцы.

Стилист и дизайнер Влад Лисовец в беседе с НСН согласился с выводами Beautiful People.

«Я с этим соглашусь. Меня окружает огромное количество женщин, которые постоянно говорят, что в нашей стране с этим совсем плохо. Что мужчины и выглядят странно и симпатичных мало. Не хочется обижать своих, но это абсолютная правда. Мало того, что мы от природы не особо одарены красотой, так еще и наши мужчины очень плохо развиваются. У нас «гопнический» стиль более популярный, чем быть интеллигентным. Это считается плохо. У нас совсем другие ценности. И результат – это и выражение лица, и стрижка, и внешний вид, и природные данные. Мало кто занимается, ходит в зал. В России мужчина главное чтобы был. И он об этом очень хорошо знает. Поэтому он за собой не следит», - посетовал стилист.