Стилист: Несвобода россиян отражается на их лицах
Стилист и дизайнер Влад Лисовец в эфире НСН согласился с выводами Beautiful People.
Пользователи сайта знакомств Beautiful People («Красивые люди») признали российских мужчин одними из самых некрасивых на планете. По мнению оценщиков, уродливее россиян только жители Великобритании. Также среди самых неприятных по внешнему виду людей оказались представители Польши, Индии и Филиппин. Самыми привлекательными мужчинами признаны шведы и норвежцы.
Стилист и дизайнер Влад Лисовец в беседе с НСН согласился с выводами Beautiful People.
«Я с этим соглашусь. Меня окружает огромное количество женщин, которые постоянно говорят, что в нашей стране с этим совсем плохо. Что мужчины и выглядят странно и симпатичных мало. Не хочется обижать своих, но это абсолютная правда. Мало того, что мы от природы не особо одарены красотой, так еще и наши мужчины очень плохо развиваются. У нас «гопнический» стиль более популярный, чем быть интеллигентным. Это считается плохо. У нас совсем другие ценности. И результат – это и выражение лица, и стрижка, и внешний вид, и природные данные. Мало кто занимается, ходит в зал. В России мужчина главное чтобы был. И он об этом очень хорошо знает. Поэтому он за собой не следит», - посетовал стилист.
По мнению собеседника НСН, с этим ничего не поделать. «Это изначальное воспитание, женщины к этому тоже причастны, потому что у нас воспитывают женщины. Тут нужны годы, нужно смешивать кровь, учиться, заниматься, менять ментальность. А это невозможно в той ситуации, в которой мы продолжаем жить, развиваться. Мы несвободны внутри. Я боюсь, что это очень сильно отражается на лице. С этим надо просто смириться, и все», - заключил он.
Отметим, что сайт Beautiful People был создан в 2002 году. За это время он отказал в регистрации 8,5 млн человек по всему миру за недостаточную привлекательность. Сейчас на сайте более миллиона пользователей.
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