Лана Дель Рей пришла на Неделю моды в Париже вместе со своим мужем Джереми Дюфреном. Мужчина работает гидом в компании Arthur’s Air Boat Tours, которая организует экскурсии по болотам Луизианы. Перед фотографами он предстал в черной бейсболке, синих джинсах и куртке в тон, дополнив все обувью в бежевом оттенке. Некоторые пользователи соцсетей посчитали внешний вид Дюфрена неуважительным, другие восхитились его индивидуальностью, видео модного прохода публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Лисовец заметил, что муж Ланы Дель Рей выигрышно смотрелся на фоне прочих нарядных гостей Недели моды.

«Мне кажется, это очень круто, что человек может себе позволить оставаться с собой. Его любят таким. Он одет нормально, как одеваются 90% людей в мире. Конечно, это допустимо. Человеку так удобно. Он показывает миру, что необязательно, как многие, выворачиваться наизнанку, чтобы как-то удивить своим нарядом. Можно быть собой, попадать в таблоиды. Спутница поддерживает его, она тоже не в супернарядном образе. Мне, как человеку, который любит интересные образы, сегодня на фоне всех старающихся, эта естественность очень импонирует. Его образ выглядит по-пацански круто. В этом есть стиль, брутальность. Это немного петербургский стиль. Куртка джинсовая, рабочие брюки, кеды или грубые ботинки рыжего цвета - хипстерский стиль, очень популярный осенью и зимой среди модников в России», - сказал он.