Уродливая мода: Как россияне потратили сотни миллионов на «козлиные тапки»
Стилист Александр Белов заявил НСН, что сегодня граждане стремятся покупать нестандартные вещи, но обращают внимание на цены.
«Козлиные тапки» привлекли россиян своей нестандартностью, этот тренд задали крупные мировые бренды, а массовые производители поддержали и предложили доступные цены, заявил НСН стилист Александр Белов.
В августе 2025 года россияне потратили рекордные 600 млн рублей на покупку таби — традиционной японской обуви с раздвоенным носком, которую в народе называют «козлиными тапками». Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), это максимальный показатель расходов на обувь за последние четыре года. Белов объяснил такой интерес к необычным ботинкам.
«Многие люди хотят себе купить что-то необычное и нестандартное, ищут такие решения в одежде. Им такой «уродливый» слегка дизайн показался оригинальным, а в чем-то даже удобным. Цена на них сегодня очень приемлемая, за эти деньги можно купить обычные тапки или такие необычные. Часто такие вещи становятся на какое-то время модными. Крупные бренды первыми выпускают странную, громоздкую обувь. Это локальные тренды, которые иногда перерастают во что-то большее. Это все-таки мимолетный тренд», - отметил он.
Белов посоветовал сделать выбор этой осенью в пользу лоферов, а также назвал самые модные цвета.
«Модная обувь для города сегодня – это кеды и лоферы. Это с одной стороны спортивно, но выглядит элегантно. Кто-то предпочитает еще кроссовки, тут очень много форматов сегодня. Этой осенью актуальны теплые цвета - оттенки глубокого коричневого, зеленого, оливковый еще», - добавил собеседник НСН.
Ранее стилист Александр Белов в беседе с НСН связал возвращение моды 2000-х с желанием зумеров адаптировать те вещи, которые им особенно приглянулись в детстве.
