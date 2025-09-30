«Многие люди хотят себе купить что-то необычное и нестандартное, ищут такие решения в одежде. Им такой «уродливый» слегка дизайн показался оригинальным, а в чем-то даже удобным. Цена на них сегодня очень приемлемая, за эти деньги можно купить обычные тапки или такие необычные. Часто такие вещи становятся на какое-то время модными. Крупные бренды первыми выпускают странную, громоздкую обувь. Это локальные тренды, которые иногда перерастают во что-то большее. Это все-таки мимолетный тренд», - отметил он.

Белов посоветовал сделать выбор этой осенью в пользу лоферов, а также назвал самые модные цвета.

«Модная обувь для города сегодня – это кеды и лоферы. Это с одной стороны спортивно, но выглядит элегантно. Кто-то предпочитает еще кроссовки, тут очень много форматов сегодня. Этой осенью актуальны теплые цвета - оттенки глубокого коричневого, зеленого, оливковый еще», - добавил собеседник НСН.

Ранее стилист Александр Белов в беседе с НСН связал возвращение моды 2000-х с желанием зумеров адаптировать те вещи, которые им особенно приглянулись в детстве.

