«Костяная нога»: Клименко допустил блокировку YouTube в России

YouTube-каналы Матч ТВ и «Пятницы» не обновляются с 1 февраля. Как пишет «База», распоряжение о запрете публикации контента на видеохостинге подписал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Клименко считает, что так пытаются улучшить показатели Rutube.

«Может думают, что YouTube задушат? Хотя YouTube, наверно, скоро задушат. Считаю, что пока есть каналы распространения информации, то за них надо драться. Матч ТВ на YouTube не был, как Царьград, изгоем. Да, наверно, пользователи пойдут смотреть Матч ТВ на Rutube. Футболисты – они фанатики. Думаю, что это делается для улучшения характеристик Rutube», - сказал Клименко.