«Костяная нога»: Клименко допустил блокировку YouTube в России
Пока есть каналы распространения информации, то за них надо драться, сказал НСН Герман Клименко.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН допустил возможную блокировку в России видеохостинга YouTube.
YouTube-каналы Матч ТВ и «Пятницы» не обновляются с 1 февраля. Как пишет «База», распоряжение о запрете публикации контента на видеохостинге подписал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров. Клименко считает, что так пытаются улучшить показатели Rutube.
«Может думают, что YouTube задушат? Хотя YouTube, наверно, скоро задушат. Считаю, что пока есть каналы распространения информации, то за них надо драться. Матч ТВ на YouTube не был, как Царьград, изгоем. Да, наверно, пользователи пойдут смотреть Матч ТВ на Rutube. Футболисты – они фанатики. Думаю, что это делается для улучшения характеристик Rutube», - сказал Клименко.
Собеседник НСН полагает, что «Газпром-медиа» не нужны охваты аудитории.
«На YouTube можно раньше было зарабатывать, сейчас никаких доходов там не получить, потому «Газпром-медиа» проще загнать все на свою площадку. Охват им от YouTube не нужен, нужны только деньги, это коммерция. В этом смысле в Rutube лучше жить. Все помнят их рекламу, мало того, что кликнуть надо, но еще произвести математическую операцию, чтобы доказать, что ты живой пользователь. Я к «Газпром-медиа», Rutube отношусь достаточно критично, считаю, что это избыточная костяная нога. У нас есть экосистемы: Сбер, Яндекс, а тут «Газпром-медиа», пытающаяся играть в интернете. Это такое странное образование», - пояснил Клименко.
Ранее Герман Клименко в пресс-центре НСН заявил, что инициатива депутата Госдумы Владимира Сысоева о деанонимизации Telegram не может быть воплощена в жизнь, так как Роскомнадзор зачастую закрывает глаза на нарушение информационными ресурсами российского законодательства.
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