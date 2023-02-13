Клименко указал на возможные ошибки в работе системы «Окулус»
Графический анализ изображений — сложная задача, системе «Окулус» не обойтись без помощи человека, сказал НСН Герман Клименко.
Система «Окулус» будет не принимать решение, что делать с проблемными изображениями, а лишь классифицировать их, пока что точность ее работы — не выше 90%. Об этом НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Ранее Роскомнадзор запустил систему «Окулус», способную с помощью искусственного интеллекта выявлять запрещенный контент на фото или видео, например, экстремизм, пропаганду ЛГБТ или порнографию. Об этом сообщила газета «Ведомости». По данным издания, систему тестировали в декабре, однако о результатах тестирования не сообщалось. Клименко уточнил, что имеются в виду так называемые мемы.
«Не секрет, что у Роскомнадзора уже есть анализатор текста. Речь идет именно о графическом анализе изображений. Это сложная задача, ранее ей занимались исключительно люди, которые затем принимали решение, что делать с нежелательной информацией. Сейчас не выработано стандартных решений проблемы, здесь нужен достаточно серьезный подход», — сказал Клименко.
Также собеседник НСН рассказал, как сотрудники будут «обучать» систему работать с текстами на изображениях.
«Система все-таки не принимает решение, а классифицирует. Если нельзя анализировать подряд все, будут анализировать только то, что система сочтет подозрительным. Начнется бытовая игра — будут рисовать мемы и пытаться догадаться, например, какой шрифт система не читает. Если ChatGPT и масса других историй могут писать тексты с двойным смыслом, очевидно, что распознавание находится на примерно таком же уровне. Какие-то простые скрытые подтексты, конечно, система будет понимать, сложные — вряд ли. Без человека в ее работе не обойтись», — добавил основатель LiveInternet.
В заключение Клименко отметил, что безошибочности от «Окулус» ждать не стоит.
«Безошибочных систем не бывает. Она будет не удалять аккаунты, тексты, изображения, а направлять на анализ человеку. Ничего страшного в ошибках нет. Думаю, сейчас система “Окулус” распознает тексты с точностью не выше 90%. Со временем, полагаю, она многому научится», — подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что создание механизма маркировки дипфейков стало насущной необходимостью, поскольку дипфейки сегодня активно совершенствуются, повышается уровень развития графики и графических редакторов. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 347 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 805 / сут.
- В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
- В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
- Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
- Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
- МИД Китая: Аэростаты США более 10 раз вторгались в воздушное пространство КНР
- Кадыров: Российская армия дойдет до Киева, если прикажут
- СМИ: Ефремов больше не просит заменить тюрьму на принудительные работы
- Кадыров заявил, что готов к переговорам с Зеленским один на один
- На Украине заявили, что Дания передала Киеву 19 гаубиц CAESAR
- Глава МОК обратился к украинским спортсменам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru