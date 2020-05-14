Лишившимся из-за COVID-19 работы предлагают дать скидку на ОСАГО

Россиянам, оставшимся без работы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, могут предоставить скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с соответствующим предложением он уже направил на имя главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, подчеркивает RT.

Парламентарий подчеркнул, что многие жители страны лишились работы и доходов, а вот обязательные платежи например, оплата полиса ОСАГО для автомобилистов. остались. Автор инициативы предлагает рассмотреть возможность предоставить до конца года скидку в размере 50% на оформление ОСАГО для жителей страны, которые официально получили статус безработных во время действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19.