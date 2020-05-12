Шкуматов призвал отказаться от обязательного техосмотра
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов заявил в эфире НСН, что техосмотр должен остаться только для коммерческого транспорта и старых автомобилей.
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, разрешающий приобретать полис ОСАГО без техосмотра автомобиля, вплоть до октября 2020 года.
В пояснительной записке отмечается, что введение такой меры связано с ограничениями из-за коронавирусной эпидемии. Во многих регионах России сегодня не работают станции техобслуживания и, в связи с этим, некоторые водители не могут получить диагностическую карту для оформления полиса ОСАГО.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в эфире НСН назвал обязательный технический осмотр бессмысленным и объяснил, почему многие автовладельцы «покупают» талончик технического осмотра.
«Вообще технический осмотр для частных легковых автомобилей абсолютно бессмысленный. Он был таким ещё в те времена, когда за него отвечали сотрудники ГАИ. Этот сервис никому не нужен и никак не влияет на аварийность. Просто по той причине, что делается он раз в год или несколько лет и проверка осуществляется довольно поверхностно, а самые основные моменты, связанные с аварийностью – состояние колёс, дисков и тормозной системы, фактически не проверяется вообще. Поэтому многие автовладельцы предпочитают покупать талончик технического осмотра, и делают они это потому, что они и так сами следят за состоянием своих автомобилей, так как у них есть инстинкт самосохранения», - сказал общественник.
Он также призвал отменить совсем обязательный технический осмотр для частных легковых автомобилей до определённого возраста.
«Конечно же, для частных легковых автомобилей, возможно до определённого возраста автомобиля, технический осмотр должен быть отменён или сделан добровольным. И полис ОСАГО надо продавать без этого артефакта прошлого. Технический осмотр должен остаться только для коммерческого транспорта и старых автомобилей. А инспекторам ГИБДД необходимо оставить возможность выдавать предписания на прохождение технического осмотра», - добавил Пётр Шкуматов.
Ранее Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.
Об этом 3 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что владельцы транспортных средств должны будут предоставить диагностические карты в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
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