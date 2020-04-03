Страховщикам разрешили продавать ОСАГО без диагностической карты

Центральный банк России разрешил страховым компаниям продать полисы полисы ОСАГО без предоставления клиентами диагностических карт на автомобили.

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Об этом в пятницу, 3 апреля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что владельцы транспортных средств должны будут предоставить диагностические карты в течение месяца после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все ввозимые в РФ медицинские товары и лекарства будут освобождены от налога на добавленную стоимость.



При этом эти меры будут распространены и на товары, которые уже поставлены в страну, начиная с 16 марта 2020 года.

