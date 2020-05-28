Лишившихся работы россиян могут временно освободить от платы за детсад

Россиян, оставшихся без работы во время эпидемии коронавируса, предложили освободить от платы за услуги бюджетных детских садов до конца 2020 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Своё предложение он уже направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, отмечает RT.

Хамзаев подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19 некоторые родители лишились работы и оказались в трудной финансовой ситуации. В связи с этим он считает целесообразным освободить их от платы за услуги дошкольного образования.