Лишившихся работы россиян могут временно освободить от платы за детсад

Россиян, оставшихся без работы во время эпидемии коронавируса, предложили освободить от платы за услуги бюджетных детских садов до конца 2020 года. С такой инициативой выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Своё предложение он уже направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина, отмечает RT.

Хамзаев подчеркнул, что на фоне пандемии COVID-19 некоторые родители лишились работы и оказались в трудной финансовой ситуации. В связи с этим он считает целесообразным освободить их от платы за услуги дошкольного образования.

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Ранее НСН сообщала, что в Госдуме предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, зарплата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда. Как пишет Ura.ru, соответствующий законопроект подготовили глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и первый заместитель председателя комитета Борис Пайкин.

По словам авторов инициативы, такой метод поддержки малоимущих граждан окажется ощутимым, а также позитивно скажется на росте экономики. Напомним, с 1 января 2020 года МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей. НДФЛ составляет 13% от суммы дохода.

Ранее в эфире НСН экономист Михаил Делягин заявил, что «жить на эти деньги нельзя, но, тем не менее, у нас значительная часть людей в стране живет со значительно меньшими доходами».

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ФОТО: РИА Новости
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