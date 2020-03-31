Москвичей освободили от платы за капремонт на три месяца

Жителей Москвы освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Мера поможет жителям пройти непростые времена, связанные с карантином и ограничениями.

Собственников жилья освободят от уплаты взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте, передает телеканал «360».