Москвичей освободили от платы за капремонт на три месяца

Жителей Москвы освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Мера поможет жителям пройти непростые времена, связанные с карантином и ограничениями.

Собственников жилья освободят от уплаты взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте, передает телеканал «360».

Мухин: Штрафы за нарушение карантина нужны, чтобы держать общество в тонусе

Градоначальник отметил, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. «Новые объекты пока начинать не будем», — написал Собянин.

Отмечается, что капремонт создает дополнительные проблемы для жителей, которые из-за объявленного карантина вынуждены проводить в своих квартирах круглые сутки, сообщает «Москва 24».

Аналогичные меры приняты также в Московской области.

Российские регионы один за другим вводят по примеру Москвы и Подмосковья ограничительные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КапремонтМосква