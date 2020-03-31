Москвичей освободили от платы за капремонт на три месяца
Жителей Москвы освободили от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца. Такой указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Мера поможет жителям пройти непростые времена, связанные с карантином и ограничениями.
Собственников жилья освободят от уплаты взносов на капремонт с 1 апреля по 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте, передает телеканал «360».
Градоначальник отметил, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. «Новые объекты пока начинать не будем», — написал Собянин.
Отмечается, что капремонт создает дополнительные проблемы для жителей, которые из-за объявленного карантина вынуждены проводить в своих квартирах круглые сутки, сообщает «Москва 24».
Аналогичные меры приняты также в Московской области.
Российские регионы один за другим вводят по примеру Москвы и Подмосковья ограничительные меры в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
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