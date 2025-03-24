«Лишимся YouTube-шоу и качества»: Запрет на рекламу снизит мотивацию у блогеров

«Если изначально этот проект был нацелен на борьбу с Instagram, то, как я слышал, в последней версии закон включает в себя и Youtube. Это достаточно сильно бьет по отрасли и по блогерам, которые размещаются преимущественно в YouTube. Реклама у блогеров может начинаться от 1000 рублей и заканчиваться несколькими миллионами. Это одна из самых эффективных и дешевых реклам для малого и среднего бизнеса. Потому что, покупая рекламу у одного блогера, можно достаточно узко ее старгетировать на определенную аудиторию и не покупать сразу большой объем. Таких возможностей реклама в периодической прессе, на радио, наружная реклама – не предоставляет. Там суммы всегда начинаются с больших цифр, от пяти миллионов рублей, например. Альтернативой является лишь реклама в Telegram-каналах», - рассказал он.

По его словам, принятие такого закона может отразиться на количестве популярных youtube-шоу, а также на качестве контента от блогеров, так как youtube-шоу на 80% живут за счет рекламы.