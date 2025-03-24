«Лишимся YouTube-шоу и качества»: Запрет на рекламу снизит мотивацию у блогеров
После принятия закона о запрете рекламы на нежелательных в РФ иностранных площадках, альтернативой останется реклама в телеграм-каналах, заявил НСН Максим Перлин.
Если в России будет принят закон о запрете рекламы на видеохостинге YouTube и в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), то пользователи могут лишиться многих популярных YouTube-шоу и качественного контента от блогеров. Об этом в беседе с НСН рассказал сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин.
Блогеров собрались лишить дохода на запрещенных ресурсах. Такой проект Госдума рассмотрит уже на следующей неделе, сообщил спикер Вячеслав Володин. Проект призван остановить обогащение владельцев запрещенных платформ. Перлин отметил, что реклама у блогеров до сих пор очень эффективна.
«Если изначально этот проект был нацелен на борьбу с Instagram, то, как я слышал, в последней версии закон включает в себя и Youtube. Это достаточно сильно бьет по отрасли и по блогерам, которые размещаются преимущественно в YouTube. Реклама у блогеров может начинаться от 1000 рублей и заканчиваться несколькими миллионами. Это одна из самых эффективных и дешевых реклам для малого и среднего бизнеса. Потому что, покупая рекламу у одного блогера, можно достаточно узко ее старгетировать на определенную аудиторию и не покупать сразу большой объем. Таких возможностей реклама в периодической прессе, на радио, наружная реклама – не предоставляет. Там суммы всегда начинаются с больших цифр, от пяти миллионов рублей, например. Альтернативой является лишь реклама в Telegram-каналах», - рассказал он.
По его словам, принятие такого закона может отразиться на количестве популярных youtube-шоу, а также на качестве контента от блогеров, так как youtube-шоу на 80% живут за счет рекламы.
«Я думаю, что это действительно ударит по пользователям, потому что мотивации у известных блогеров, создателей шоу поубавится. Если мы возьмем, например, среднее шоу на YouTube, то, конечно, оно на 80% финансировалось за счет рекламы. Скорее всего, мы лишимся каких-то крупных, больших шоу или они уж точно упадут в качестве. Я думаю, что логика закона в том, чтобы создатели контента и сами пользователи охотнее переходили на отечественные площадки. Кто-то уже успел перестроиться и, например, выкладывать свои шоу в том числе в социальной сети ВКонтакте. Кто-то там уже имеет контракт о переводе собственной аудитории», - отметил он.
Ранее основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что на российскую аудиторию приходится слишком много видеосервисов, онлайн-кинотеатров, поэтому очевидно, что кто-то должен «отваливаться», как это произошло с видеохостингом Nuum.
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