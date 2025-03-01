РКН: Видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России
Американский видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Напомним, 1-го марта в СМИ появились сообщения, что у некоторых пользователей на территории России заработал YouTube.
Специалисты Центра мониторинга и управления сетей связи общего пользования, подведомственного Роскомнадзору, проверили доступ к платформе на территории РФ,
«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — говорится в сообщении.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в разговоре с НСН заявил, что соцсети Instagram и Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) могут вернуться в Россию, если выполнят требования законодательства, однако россиянам от этих соцсетей ни горячо, ни холодно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru