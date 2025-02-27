Клип рэпера Akon набрал миллиард просмотров на YouTube

Видеоклип на песню исполнителя Akon «Right Now (Na Na Na)» набрал миллиард просмотров на YouTube.

СМИ: Количество зрителей подкастов на YouTube превысило миллиард

Композиция была выпущена в 2008 году, она вошла в третий студийный альбом артиста «Freedom».

При это другой видеоклип на трек Akon «Don’t Matter» на данный момент имеет 700 миллионов просмотров, что делает его следующей песней, которая может набрать миллиард просмотров.

Ранее сообщалось, что клип Клип российских исполнителей впервые преодолел отметку в миллиард просмотров на YouTube. Его авторами стали рэперы Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигги, которые вместе исполнили композицию I Got Love, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Akon/YouTube
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