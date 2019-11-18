Лишенный прав депутат Думы Герасименко пожаловался на несправедливость

«Заключение трассологической экспертизы – это основное. Но её не приняли в суде. В ней указано, что скорость байкеров была 111 – 114 км. в час, в то время как ограничение скорости на проезжей части было в 60 км. в час. Ехали они на одном колесе, т.е. мотоциклы были неуправляемые. При такой езде они и врезались в мой автомобиль», - отметил депутат.

Герасименко также отметил, что во время рассмотрения его дела в суде не было представителей обвинения и ГИБДД.

Ранее НСН сообщила, какие нарушения ГИБДД оставляет без внимания. Сотрудники Госавтоинспекции обычно не штрафуют российских водителей за ряд несерьезных нарушений. Инспекторы ГИБДД и камеры видиофиксации, в частности, не штрафуют за превышение скорости на 19 км/ч.

Согласно правилам дорожного движения, водителям запрещено выезжать на перекресток, если он занят. За этого также предусмотрен штраф, который составляет одну тысячу рублей. Но реальное наказание за это можно получить, если только выехать на вафельную разметку, которая находится в поле зрения камеры видеофиксации. Такая разметка появилась совсем не давно и пока не во всех городах.

