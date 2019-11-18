Лишенный прав депутат Думы Герасименко пожаловался на несправедливость
В эфире НСН Николай Герасименко рассказал, какие доказательства не исследовал суд, вынося решение о лишении его водительских прав на полтора года.
Суд в Москве на полтора года лишил прав депутата-единороса Николая Герасименко, признав его виновником ДТП на Ленинском проспекте в Москве в июне этого года. Тогда автомобиль, которым управлял народный избранник, столкнулся с мотоциклом. Недавно по решению Госдумы с депутата была снята неприкосновенность.
Рaссмотрение делa прошло в отсутствии Герaсименко. Кaк зaявили aдвокaты, у депутaтa случился гипертонический криз. Зaщитa просилa о нaзнaчении трaссологической экспертизы, которaя должнa былa подтвердить или опровергнуть вину Герaсименко. Гaгaринский суд Москвы откaзaл в ее проведении, признaв Герaсименко виновным в нaрушении ПДД, которое повлекло вред средней тяжести для потерпевшего.
Защита заявила, что решение будет обжаловано в Мосгорсуде.
Депутат Госдумы Николай Герасименко в эфире НСН обосновал намерение подать апелляционную жалобу.
«Заключение трассологической экспертизы – это основное. Но её не приняли в суде. В ней указано, что скорость байкеров была 111 – 114 км. в час, в то время как ограничение скорости на проезжей части было в 60 км. в час. Ехали они на одном колесе, т.е. мотоциклы были неуправляемые. При такой езде они и врезались в мой автомобиль», - отметил депутат.
Герасименко также отметил, что во время рассмотрения его дела в суде не было представителей обвинения и ГИБДД.
Ранее НСН сообщила, какие нарушения ГИБДД оставляет без внимания. Сотрудники Госавтоинспекции обычно не штрафуют российских водителей за ряд несерьезных нарушений. Инспекторы ГИБДД и камеры видиофиксации, в частности, не штрафуют за превышение скорости на 19 км/ч.
Согласно правилам дорожного движения, водителям запрещено выезжать на перекресток, если он занят. За этого также предусмотрен штраф, который составляет одну тысячу рублей. Но реальное наказание за это можно получить, если только выехать на вафельную разметку, которая находится в поле зрения камеры видеофиксации. Такая разметка появилась совсем не давно и пока не во всех городах.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
- Исполком WADA обсудит судьбу РУСАДА 9 декабря
- «Нафтогаз» заявил об отсутствии новых официальных писем «Газпрома»
- Для фигурантов дела о теракте в метро Петербурга запросили пожизненные сроки
- Нашедшие «сатанизм» в творчестве Егора Крида эксперты отстранены от работы