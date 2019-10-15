«Автомобилисты России»: Нет смысла в базе людей с противопоказаниями к вождению

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал поставить точку в вопросе создания единой базы данных о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении с 2016 года и нуждается в доработке. При этом Медведев призвал коллег определиться, «или надо нам это, или не надо».

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал мнение, что новая база будет дублировать уже существующие ресурсы.

«Я, если честно, не понимаю, зачем такая база нужна и, что значит противопоказания к вождению. Это все достаточно абстрактно. Есть люди, к примеру, которые стоят на учете в психдиспансере или наркодиспансере, но такая база существует, и она учитывается при выдаче водительских удостоверений», - сказал Похмелкин.

При этом руководитель «Автомобилистов России» отметил, что задумке не хватает юридической обоснованности по вынесению решений – когда человека признают способным управлять автомобилем, а, когда нет.