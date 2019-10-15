«Автомобилисты России»: Нет смысла в базе людей с противопоказаниями к вождению
Председатель «Движения автомобилистов России» в эфире НСН заявил, что идее создания единой базы людей с противопоказаниями к вождению не хватает юридической обоснованности.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал поставить точку в вопросе создания единой базы данных о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении с 2016 года и нуждается в доработке. При этом Медведев призвал коллег определиться, «или надо нам это, или не надо».
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН высказал мнение, что новая база будет дублировать уже существующие ресурсы.
«Я, если честно, не понимаю, зачем такая база нужна и, что значит противопоказания к вождению. Это все достаточно абстрактно. Есть люди, к примеру, которые стоят на учете в психдиспансере или наркодиспансере, но такая база существует, и она учитывается при выдаче водительских удостоверений», - сказал Похмелкин.
При этом руководитель «Автомобилистов России» отметил, что задумке не хватает юридической обоснованности по вынесению решений – когда человека признают способным управлять автомобилем, а, когда нет.
«В любом случае должны быть четкие правовые основания, при которых человек допускается или не допускается к вождению, лишается он прав или, наоборот, к нему права возвращаются. Такой вот реестр должен быть в государстве, но с какими-то юридическими фактами. Допустим, по базе лиц, которые лишены водительских прав, можно выявить тех, кто ездит без удостоверения. Таких людей нужно повторно отстранять и применять к ним санкции. В таком случае есть серьезные юридические основания. А по базе с медицинскими противопоказаниями не понятно, что имеется ввиду. Должны быть четкие юридические критерии, по которым разного рода базы формируются. Если критериев нет, то база ни какой правовой роли сыграть не сможет», - пояснил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что МВД выступило с инициативой о проведении ревизии правил дорожного движения, потому что в них слишком сложно ориентироваться. По словам замминистра внутренних дел, даже личный состав МВД сейчас достаточно сложно находит подпункты и параграфы, а также разделы. По мнению Горового, в сложившейся ситуации правоохранителям сложно требовать от водителей соблюдения правил.
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