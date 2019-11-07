Стало известно, какие нарушения ГИБДД оставляет без внимания
Сотрудники Госавтоинспекции обычно не штрафуют российских водителей за ряд несерьезных нарушений. По данным «ФедералПресс», инспекторы ГИБДД и камеры видиофиксации, в частности, не штрафуют за превышение скорости на 19 км/ч.
Кроме того, не стоит забывать, что в целях безопасности дорожного движения разговоры по мобильному телефону за рулем также запрещены. За такой проступок предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, однако многие инспекторы ГИБДД игнорируют и это нарушение.
Согласно правилам дорожного движения, водителям запрещено выезжать на перекресток, если он занят. За этого также предусмотрен штраф, который составляет одну тысячу рублей. Но реальное наказание за это можно получить, если только выехать на вафельную разметку, которая находится в поле зрения камеры видеофиксации. Такая разметка появилась совсем не давно и пока не во всех городах.
Кстати, в конце октября Дмитрий Медведев поручил МВД изучить вопрос возвращения в административный кодекс штрафов за превышение скорости на 10–20 км/ч до 2 декабря.
Сейчас россияне могут превысить скоростной режим на дороге на 20 километров в час. Согласно ряду инициатив, эту возможность хотят отменить.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что на кону стоят сотни миллиардов рублей.
«Дело в том, что на российских дорогах наблюдается полный хаос в отношении скоростного режима и вообще в организации дорожного движения. Именно этими несовершенствами пользуются операторы камер, которые зарабатывают огромные деньги, поскольку получают за каждый штраф фиксированную сумму. Соответственно, чем больше штрафов, тем выгоднее это операторам камер. У нас сейчас выписывается практически 100 млн штрафов, а после уменьшения этого значения количество штрафов может возрасти кратно, например, до 200 млн», - сказал Шкуматов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
- Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию
- Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
- Роскомнадзор предложил наказывать за покупку похищенных персональных данных
- ЦБ допустил очередное снижение ключевой ставки