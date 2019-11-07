Стало известно, какие нарушения ГИБДД оставляет без внимания

Сотрудники Госавтоинспекции обычно не штрафуют российских водителей за ряд несерьезных нарушений. По данным «ФедералПресс», инспекторы ГИБДД и камеры видиофиксации, в частности, не штрафуют за превышение скорости на 19 км/ч.

Кроме того, не стоит забывать, что в целях безопасности дорожного движения разговоры по мобильному телефону за рулем также запрещены. За такой проступок предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей, однако многие инспекторы ГИБДД игнорируют и это нарушение.

Согласно правилам дорожного движения, водителям запрещено выезжать на перекресток, если он занят. За этого также предусмотрен штраф, который составляет одну тысячу рублей. Но реальное наказание за это можно получить, если только выехать на вафельную разметку, которая находится в поле зрения камеры видеофиксации. Такая разметка появилась совсем не давно и пока не во всех городах.