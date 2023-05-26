«Лишают денег»: Контрафактные игрушки мешают студиям снимать новые мультфильмы

В прошлом году Федеральная таможенная служба России выявила 1,2 миллиона единиц контрафактных товаров, которые предназначались для детей, сообщает РБК. Среди наиболее подделываемых детских товаров оказалась продукция под брендами Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise!, Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego. Цицулина отметила, что контрафакт негативно влияет на развитие бренда.

«Контрафактная продукция достаточно серьёзно влияет на развитие бренда. Будь это «Чебурашка» или «Маша и Медведь», у студии будет меньше денег на производство новых мультфильмов. Нарушают не только в сфере интеллектуальной собственности, но и не сертифицируют продукцию. Такие игрушки даже страшно в руки детям давать, потому что 99 процентах случаев есть нарушения требований безопасности», - сказала Цицулина.