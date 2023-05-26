«Лишают денег»: Контрафактные игрушки мешают студиям снимать новые мультфильмы
Из-за фальсифицированных товаров у студий меньше средств на съемки новых мультфильмов, сказала НСН Антонина Цицулина.
Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина заявила в беседе с НСН, что из-за поддельных игрушек студии лишаются возможности снимать новые мультфильмы.
В прошлом году Федеральная таможенная служба России выявила 1,2 миллиона единиц контрафактных товаров, которые предназначались для детей, сообщает РБК. Среди наиболее подделываемых детских товаров оказалась продукция под брендами Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise!, Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego. Цицулина отметила, что контрафакт негативно влияет на развитие бренда.
«Контрафактная продукция достаточно серьёзно влияет на развитие бренда. Будь это «Чебурашка» или «Маша и Медведь», у студии будет меньше денег на производство новых мультфильмов. Нарушают не только в сфере интеллектуальной собственности, но и не сертифицируют продукцию. Такие игрушки даже страшно в руки детям давать, потому что 99 процентах случаев есть нарушения требований безопасности», - сказала Цицулина.
Собеседница НСН отметила, что к отечественным игрушкам меньше вопросов по безопасности.
«Производители получают долгосрочные сертификаты, которые подразумевают инспекцию производства. На них выстроена система менеджмента качества и поэтому предприятие рискует, что ему могут остановить производство», - резюмировала Цицулина.
Ранее руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Константин Лютиков в пресс-центре НСН заявил, что ушедшие из России компании продолжают поставлять в страну продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует, а потому использовать такие товары опасно.
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