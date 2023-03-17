«Списки с фамилиями»: Маркетплейсы обрадуются блокировке продавцов контрафакта
Бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин сказал НСН, что такая система дисквалификации может заработать, если охватит 80-90% площадок.
Если большая часть маркетплейсов присоединится к блокировке продавцов нелегальной продукции, система заработает, заявил бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН. По его словам, площадкам выгодно объединить усилия по борьбе с «негативными» поставщиками.
Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальной продукции, он может появиться уже во II квартале этого года, пишут «Известия». Речь идет о товарах, которые подлежат обязательной маркировке. Площадки предлагают блокировать торговцев контрафактом, механизм обсудят с ФАС. Левин рассказал, в каком случае схема будет работать.
«Выгодно такой механизм создавать, потому что на маркетплейсах накопилось большое количество таких негативных продавцов. Они (маркетплейсы) будут заинтересованы в этом: если кто-то допустил какие-то нарушения, он уже не сможет работать не только с ними, но и с другими маркетплейсами. Чтобы система работала, должны подключиться крупные площадки. Если процентов 80-90 будет охвачено, это будет хорошая история. Если только 30-40% площадок подключатся к этой системе, их будут поражать в правах», - отметил он.
Также участникам предстоит решить, какие данные продавцов вносить в «черный список», ведь недобросовестные поставщики легко смогут сменить название юридического лица и обойти санкции, заметил собеседник НСН.
«Единственное, что касается попадания в этот список, должно быть не просто название юридического лица, нужно дополнительные данные включать. Маркетплейсам нужно продумать, какие пункты нужно включать туда, потому что можно насаждать другое юридическое лицо с другим названием и продолжать заниматься тем же самым. Нужно, чтобы попадали фамилии и так далее: процедура дисквалификации - это не просто список с названиями, это более сложная процедура», - рассказал Левин.
Ранее первый заместитель председателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев заявил в беседе с НСН, что после ситуации с Wildberries в Госдуме начали готовить поправки в закон, чтобы не допустить повторения скандала с другими маркетплейсами. Накануне сообщалось, что пункты выдачи Wildberries 15 марта закрылись во многих регионах России. Сотрудники отказывались выдавать заказы, пока маркетплейс не выполнит их требования, в том числе перестанет штрафовать ПВЗ за возвраты товара и брак.
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