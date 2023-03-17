«Списки с фамилиями»: Маркетплейсы обрадуются блокировке продавцов контрафакта

Если большая часть маркетплейсов присоединится к блокировке продавцов нелегальной продукции, система заработает, заявил бывший топ-менеджер «Merlion» Борис Левин в разговоре с НСН. По его словам, площадкам выгодно объединить усилия по борьбе с «негативными» поставщиками.

Маркетплейсы создадут черный список продавцов нелегальной продукции, он может появиться уже во II квартале этого года, пишут «Известия». Речь идет о товарах, которые подлежат обязательной маркировке. Площадки предлагают блокировать торговцев контрафактом, механизм обсудят с ФАС. Левин рассказал, в каком случае схема будет работать.



«Выгодно такой механизм создавать, потому что на маркетплейсах накопилось большое количество таких негативных продавцов. Они (маркетплейсы) будут заинтересованы в этом: если кто-то допустил какие-то нарушения, он уже не сможет работать не только с ними, но и с другими маркетплейсами. Чтобы система работала, должны подключиться крупные площадки. Если процентов 80-90 будет охвачено, это будет хорошая история. Если только 30-40% площадок подключатся к этой системе, их будут поражать в правах», - отметил он.

Также участникам предстоит решить, какие данные продавцов вносить в «черный список», ведь недобросовестные поставщики легко смогут сменить название юридического лица и обойти санкции, заметил собеседник НСН.