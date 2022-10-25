«Происшествия из-за контрафакта»: Авиаотрасль готовится к использованию неоригинальных запчастей
Бывший специалист ICAO Павел Герасимов заявил, что безопасность полетов теперь будет зависеть от добросовестности участников рынка – запчасти будут поступать без документации и маркировки.
Использование неоригинальных запчастей позволит авиаотрасли сократить издержки, но поставит под угрозу безопасность полетов, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с НСН.
Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления, чтобы разрешить проводить ремонт гражданских судов иностранного производства с использованием неоригинальных запчастей. Герасимов объяснил, о каких запчастях идет речь.
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«Неоригинальные запчасти не означают, что сторонние производители будут делать аналогичные запчасти. Имеется в виду, что они будут получены без сертификационных документов. Плюс это позволяет отдельным производителям напрямую продавать эти детали без маркировок воздушного судна. У нас есть много рынков – Сингапур, Гонконг, Китай, Арабские Эмираты, Латинская Америка. Есть еще прямые закупки у производителей. Airbus и Boeing не производят комплектующие, у них тысячи разных поставщиков, например, в Мексике, в Китае», - рассказал он.
По словам Герасимова, говорить о полной безопасности полетов в таком случае не приходится, так как все будет зависеть от добросовестности участников рынка.
«На безопасности полетов это не отразится, однако всегда есть допущение на отдельных недобросовестных поставщиков. Мы опять можем столкнуться с проблемой, которая была в «нулевых» и привела ко многим происшествиям, если ставятся контрафактные детали. Такое уже было, есть риск недобросовестности», - отметил собеседник НСН.
При этом использование неоригинальных запчастей сократит издержки, а также в будущем позволит обслуживать современные суда, запчасти для которых не купить в рамках параллельного импорта, подчеркнул Герасимов.
«В гражданской авиации больших запасов нет. В плане расходников - не проблема параллельным импортом это поставлять. Сейчас это важно с точки зрения обслуживания современных воздушных судов, запчастей которых на вторичном рынке не так много. Например, A350-900, которые приобрел «Аэрофлот». Если бы мы не сертифицировали такой порядок, это нанесло бы небольшой урон отрасли, но увеличило бы стоимость и время технического обслуживания. Так что данная мера сократит издержки», - добавил он.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, как Иран может помочь России в сфере ремонта самолетов.
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