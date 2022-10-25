«Происшествия из-за контрафакта»: Авиаотрасль готовится к использованию неоригинальных запчастей

При этом использование неоригинальных запчастей сократит издержки, а также в будущем позволит обслуживать современные суда, запчасти для которых не купить в рамках параллельного импорта, подчеркнул Герасимов.

«В гражданской авиации больших запасов нет. В плане расходников - не проблема параллельным импортом это поставлять. Сейчас это важно с точки зрения обслуживания современных воздушных судов, запчастей которых на вторичном рынке не так много. Например, A350-900, которые приобрел «Аэрофлот». Если бы мы не сертифицировали такой порядок, это нанесло бы небольшой урон отрасли, но увеличило бы стоимость и время технического обслуживания. Так что данная мера сократит издержки», - добавил он.

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал НСН, как Иран может помочь России в сфере ремонта самолетов.

