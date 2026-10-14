В России рассчитали «мясной индекс» для 85 регионов

Рейтинг «мясного индекса» России возглавил Ненецкий автономный округ. Об этом пишет Life.ru.

Издание сравнило зарплаты и цены на говядину по данным Росстата за июль текущего года для 85 российских регионов. Исследование показало, сколько мяса можно приобрести на одну среднюю зарплату.

Отмечается, что среднемесячная начисленная зарплата в июле составляла 109 524 рубля, при этом килограмм говядины в среднем стоил 748,65 рубля. Условный показатель по мясу которое можно было бы приобрести, составил 146,3 килограмма. Мясной индекс оказался выше этого ориентира в 13 регионах.

На первом месте в рейтинге оказался Ненецкий АО, где при средней зарплате 160 264 рубля и цене мяса 508 рублей за килограмм можно купить 315,5 кг говядины. За ним следуют Магаданская область (239,4 кг на 210 366 рублей) и Чукотка (218,3 кг за 243 670 рублей). Москва разместилась на пятой строчке списка с результатом 212,2 кг, Санкт-Петербург — на десятой с 161,8 кг.

«На другом конце рейтинга — Ингушетия с показателем 65,2 килограмма. Разница между крайними значениями — 4,8 раза», — отмечается в материале.

Так, в республике Ингушетия на среднюю зарплату 42 660 рублей можно купить 65,2 кг говядины при цене 654,56 рубля за килограмм.

Издание отмечает, что рейтинг не показывает реальный уровень жизни в регионах, индекс не отражает объемы реального потребления говядины и не учитывает коммунальные услуги, расходы на транспорт и прочие обязательные траты.

Ранее руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН заявил, что цены на говядину выросли примерно на 11% с начала года.

