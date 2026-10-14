Трамп заявил о договоренностях по поставкам газа с Тайванем
Тайвань согласился приобретать 30% газа, поступающего по газопроводу проекта Alaska LNG. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, передает РБК.
Как отметил глава Белого дома, Тайвань будет покупать топливо в течение следующих 20 лет. Трамп назвал сделку одной из крупнейших, пишет RT.
«Это гарантирует успех. Это одно из крупнейших обязательств в истории в какой бы то ни было сфере», — заявил американский президент.
Кроме того, Тайвань вложит в проект $4,4 млрд.
Ранее Дональд Трамп анонсировал начало работ по разведке нефти, газа и полезных ископаемых в Гренландии.
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