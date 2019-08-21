Лишь бы не разово. Врач о закупке государством лекарств за рубежом

«Я очень рад, что этой проблеме, наконец, начали уделять должное внимание, делаются какие-то конкретные шаги по обеспечению детей лекарствами. Но, я опасаюсь, что это движение может иметь разовый характер. Нам нужна система по обеспечению пациентов доступными лекарствами, которые они могли бы покупать в понятных местах по месту жительства. Чтобы для этого не приходилось проходить зарегулированные процедуры и ездить в Москву, чтобы эти препараты, как в цивилизованной Европе, были шаговой в доступности», - сказал он.

Собеседник НСН также заявил, что нужно подумать и о других категориях пациентов с другими заболеваниями.

«К незарегистрированным препаратам, которые необходимы пациентам, нужны и отсутствующие в России эндокринологические препараты, некоторые онкологические препараты. Нужно думать в целом системно об этой проблема. Разовая акция – это здорово. По крайней мере, это даст какую-то передышку, чтобы перестроить всю систему лекарственного обеспечения. Теми позициями, которые необходимы докторам», - добавил Генералов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре после пресс-конференции НСН, посвященной данной теме, призвал решить эту проблему и больше не мучать детей и подростков.

