Лишь бы не разово. Врач о закупке государством лекарств за рубежом
Василий Генералов в эфире НСН выразил надежду, что после задержания отчаявшихся матерей отсутствующие в России лекарства начнут закупать на постоянной основе.
Российский кабмин поручил Минздраву и регионам проработать вопрос о закупках психотропных препаратов, необходимых для лечений детей. Ожидается, что к концу октября в страну поступят не менее десяти тысяч упаковок препаратов для маленьких россиян. Тема вновь напомнила о себе после очередного задержания матери, которая заказала за рубежом препарат для своего ребенка, а затем была обвинена в контрабанде психотропных веществ.
Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребенка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов в интервью НСН выразил надежду, что это будет не разовая акция со стороны государства.
«Я очень рад, что этой проблеме, наконец, начали уделять должное внимание, делаются какие-то конкретные шаги по обеспечению детей лекарствами. Но, я опасаюсь, что это движение может иметь разовый характер. Нам нужна система по обеспечению пациентов доступными лекарствами, которые они могли бы покупать в понятных местах по месту жительства. Чтобы для этого не приходилось проходить зарегулированные процедуры и ездить в Москву, чтобы эти препараты, как в цивилизованной Европе, были шаговой в доступности», - сказал он.
Собеседник НСН также заявил, что нужно подумать и о других категориях пациентов с другими заболеваниями.
«К незарегистрированным препаратам, которые необходимы пациентам, нужны и отсутствующие в России эндокринологические препараты, некоторые онкологические препараты. Нужно думать в целом системно об этой проблема. Разовая акция – это здорово. По крайней мере, это даст какую-то передышку, чтобы перестроить всю систему лекарственного обеспечения. Теми позициями, которые необходимы докторам», - добавил Генералов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре после пресс-конференции НСН, посвященной данной теме, призвал решить эту проблему и больше не мучать детей и подростков.
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