Лишь бы не разово. Врач о закупке государством лекарств за рубежом

Василий Генералов в эфире НСН выразил надежду, что после задержания отчаявшихся матерей отсутствующие в России лекарства начнут закупать на постоянной основе. 

Российский кабмин поручил Минздраву и регионам проработать вопрос о закупках психотропных препаратов, необходимых для лечений детей. Ожидается, что к концу октября в страну поступят не менее десяти тысяч упаковок препаратов для маленьких россиян. Тема вновь напомнила о себе после очередного задержания матери, которая заказала за рубежом препарат для своего ребенка, а затем была обвинена в контрабанде психотропных веществ.

Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», а также лечащий врач ребенка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов в интервью НСН выразил надежду, что это будет не разовая акция со стороны государства.

Запрещенный препарат для эпилептиков оказался не интересен наркоманам

«Я очень рад, что этой проблеме, наконец, начали уделять должное внимание, делаются какие-то конкретные шаги по обеспечению детей лекарствами. Но, я опасаюсь, что это движение может иметь разовый характер. Нам нужна система по обеспечению пациентов доступными лекарствами, которые они могли бы покупать в понятных местах по месту жительства. Чтобы для этого не приходилось проходить зарегулированные процедуры и ездить в Москву, чтобы эти препараты, как в цивилизованной Европе, были шаговой в доступности», - сказал он.

Собеседник НСН также заявил, что нужно подумать и о других категориях пациентов с другими заболеваниями.

«К незарегистрированным препаратам, которые необходимы пациентам, нужны и отсутствующие в России эндокринологические препараты, некоторые онкологические препараты. Нужно думать в целом системно об этой проблема. Разовая акция – это здорово. По крайней мере, это даст какую-то передышку, чтобы перестроить всю систему лекарственного обеспечения. Теми позициями, которые необходимы докторам», - добавил Генералов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вскоре после пресс-конференции НСН, посвященной данной теме, призвал решить эту проблему и больше не мучать детей и подростков.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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