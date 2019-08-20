Песков оценил ситуацию с ввозом запрещённых препаратов сразу после пресс-конференции НСН

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что, к сожалению, под прикрытием заботы о здоровье детей происходят попытки незаконного распространения сильнодействующих веществ и лекарств.

В связи с этим, по словам Пескова, «здесь нужно найти золотую середину».

Ранее на пресс-конференции НСН глава центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов опроверг утверждения о том, что препарат, из-за которого задержали мать ребенка с эпилепсией, может заинтересовать наркоманов.

Генералов также лечащий врач ребёнка одной из задержанных. Он подчеркнул, что, согласно статистики, подтверждённой полицией, нет ни одного случая использования «Фризиума» наркозависимыми. Поэтому включение лекарства в список запрещённых бьет только по детям, страдающим рефрактерной эпилепсией.

