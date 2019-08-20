Песков оценил ситуацию с ввозом запрещённых препаратов сразу после пресс-конференции НСН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ситуацию с ввозом в Россию из-за рубежа сильнодействующих препаратов, в частности «Фризиума». Представитель Кремля выступил с комментарием буквально через несколько минут после пресс-конференции в НСН, посвящённой последним случаями задержания матерей тяжелобольных детей при получении по почте этого медикамента.

Песков подчеркнул необходимость решения этой проблемы, чтобы, по его словам, «дети, подростки и уже взрослые дети родителей не терпели мучений», отмечает RT. Ранее стало известно, что министерство здравоохранения намерено проверить эффективность не зарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум».

Врач рассказал о безвыходном положении заказывающих запрещенные лекарства за рубежом

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что, к сожалению, под прикрытием заботы о здоровье детей происходят попытки незаконного распространения сильнодействующих веществ и лекарств.

В связи с этим, по словам Пескова, «здесь нужно найти золотую середину».

Ранее на пресс-конференции НСН глава центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов опроверг утверждения о том, что препарат, из-за которого задержали мать ребенка с эпилепсией, может заинтересовать наркоманов.

Генералов также лечащий врач ребёнка одной из задержанных. Он подчеркнул, что, согласно статистики, подтверждённой полицией, нет ни одного случая использования «Фризиума» наркозависимыми. Поэтому включение лекарства в список запрещённых бьет только по детям, страдающим рефрактерной эпилепсией.

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Фото: РИА Новости
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