Запрещенный препарат для эпилептиков оказался не интересен наркоманам

«Мы проводили аналитику, и привлекали и полицейских, и проводили запросы, нет ни одного случая использования клобазама (действующего вещества в противосудорожном препарате «Фризиум», из-за покупки которого задержали женщину в Москве – прим. НСН) наркоманами или людьми, стоящими на учете по поводу наркомании. Таких случаев не было, он не дает таких психотропных эффектов, и не используется в качестве корректора абстинентного синдрома. Поэтому попадание его в этот список пока бьет только по одной категории пациентов, и это в основном дети с детской рефрактерной эпилепсией», — рассказал эксперт.

Напомним, что 15 августа в Москве задержали женщину, купившую в интернете «Фризиум» для своего ребенка, страдающего эпилепсией. Ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы, когда она пришла получать посылку. Позже прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына. Ведомство также выяснит, почему женщина не могла купить лекарство в России на законных основаниях.

