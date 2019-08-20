20.08.2019 состоится пресс-конференция, посвященная проблемам обеспечения тяжело больных детей необходимыми препаратами
20.08.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Крик от боли или Почему тысячи матерей в России могут оказаться за решеткой за спасение своих детей?»
Задержания, многочасовые допросы, конфискации, уголовные дела – со всем этим рискуют столкнуться люди, покупающие лекарства за границей для своих тяжелобольных близких. Так на прошлой недели в Москве снова задержали женщину, которая приобрела в интернете за рубежом средство «фризиум» для своего тяжело больного ребенка. И такие случаи, к сожалению, становятся массовыми. Матери тяжело больных детей просят о помощи и рассказывают в соцсетях, что боятся ходить на почту, но вынуждены это делать, рискуя своей свободой, ведь без «запрещенных» лекарств, аналогов которых нет в России, их дети могут умереть от судорог.
- Кто довёл матерей тяжелобольных детей до занятия контрабандой?
- Почему жизненно-необходимые препараты выписываемые врачами запрещены в России?
- И кто ответит за гибель ребенка из-за не полученной вакцины?
На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции.
Участники пресс-конференции:
- Руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед», лечащий врач ребёнка одной из задержанных и подозреваемых в контрабанде психотропных веществ матерей Василий Генералов;
- Юрист Детского хосписа "Дом с маяком", помогала Елене Боголюбовой, подозреваемой в контрабанде психотропных веществ, Екатерина Романова;
- Руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
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