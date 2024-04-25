Песков: все контракты, которые курировал арестованный Иванов, продолжатся

Все контракты на строительство объектов, которые курировал замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов, после его ареста будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

СМИ: эквивалент вменяемой Иванову взятки может быть больше миллиарда рублей

По его словам, работа на этих стройках будет идти.

«Что касается деталей, я не обладаю информацией», — добавил Песков.

Ранее Следственный комитет России заявил о задержании замминистра обороны России Иванов по подозрению в получении взятки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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