Адвокат замглавы Минобороны опроверг его связь с особняком из «Мастера и Маргариты»
Адвокат замминистра обороны РФ Денис Балуев опроверг НСН сообщения о проживании Тимура Иванова в усадьбе, о которой писал Михаил Булгаков.
Адвокат задержанного замминистра обороны РФ Тимура Иванова Денис Балуев в эфире НСН опроверг связь чиновника с особняком из «Мастера и Маргариты».
По информации Telegram-канала Mash, Иванов жил в усадьбе Анны фон Мекк, построенной в XIX веке. Ремонт в здании на Чистом переулке сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи особняка. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, именно в этом доме жил Мастер из романа «Мастер и Маргарита».
«Насчет якобы особняка Иванова в Чистом переулке – бредятина, в правовой сфере Иванов однозначно не имел никакой связи с этим особняком. Проживает он совершенно в другом месте, там сейчас действительно проходят обыски, они еще не закончены», - сказал собеседник НСН.
Балуев также назвал ерундой слухи про обвинения замминистра в госизмене.
«Информация про обвинения в госизмене – полная ерунда! Нет никаких юридических оснований утверждать, что есть хоть какие-то признаки госизмены. Пока неизвестно, в каком СИЗО будет находиться Иванов. Обжаловать будем обязательно, край – завтра. Иванов воспринимает происходящее вокруг как настоящий боец», - заключил адвокат.
О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля, напоминает «Радиоточка НСН». Днем позже Басманный суд в Москве арестовал замминистра до 23 июня. По делу Иванова были задержаны еще несколько человек, подозреваемых в причастности к передаче взятки в цепочке посредников,
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