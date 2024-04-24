Адвокат замглавы Минобороны опроверг его связь с особняком из «Мастера и Маргариты»

По информации Telegram-канала Mash, Иванов жил в усадьбе Анны фон Мекк, построенной в XIX веке. Ремонт в здании на Чистом переулке сделали в 2019 году, после чего туда вероятно заехал замминистра. Он занимал все этажи особняка. По мнению исследователей творчества писателя Михаила Булгакова, именно в этом доме жил Мастер из романа «Мастер и Маргарита».

«Насчет якобы особняка Иванова в Чистом переулке – бредятина, в правовой сфере Иванов однозначно не имел никакой связи с этим особняком. Проживает он совершенно в другом месте, там сейчас действительно проходят обыски, они еще не закончены», - сказал собеседник НСН.