«Роскошь во время СВО»: Арест замминистра обороны связали с недовольством властей

Арест замминистра обороны Тимура Иванова связан с недовольством высшей власти, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. Он отметил, что поводом, скорее всего, послужили роскошный образ жизни и злоупотребления, которые могли напрямую мешать ходу спецоперации.

Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. Накануне СК России сообщил о его задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка.