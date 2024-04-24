«Роскошь во время СВО»: Арест замминистра обороны связали с недовольством властей
Евгений Минченко заявил НСН, что в деле заммнистра обороны Тимура Иванова могут всплыть новые подробности и обвинения.
Арест замминистра обороны Тимура Иванова связан с недовольством высшей власти, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. Он отметил, что поводом, скорее всего, послужили роскошный образ жизни и злоупотребления, которые могли напрямую мешать ходу спецоперации.
Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взяточничестве. Накануне СК России сообщил о его задержании по подозрению в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. В правоохранительных органах также уточнили, что этому предшествовала длительная оперативная разработка.
«Есть несколько вариантов объяснения, почему именно сейчас его арестовали. Первое объяснение в том, что правоохранительные органы долго работали и внезапно обнаружили злоупотребление, а затем, как говорится на их сленге, реализовались. Вариант второй заключается в том, что что-то в деятельности господина Иванова вызвало недовольство у высшей власти. Одна из наиболее очевидных причин – либо действительно слишком очевидные масштабы злоупотребления, либо роскошный образ жизни», - отметил Минченко.
По его словам, ситуация усугубится, если будет доказано, что хищения Иванова напрямую мешали оборонной сфере на фоне проведения СВО.
«Имеет ли это отношение к ходу СВО? Только в том смысле, если определенные проблемы в сфере обороны связаны с непосредственными хищениями, завязанными на Иванове. Мы не знаем, за что конкретно взяли Тимура Иванова, какой там еще может быть пакет. Это очень распространенная история, что реализуют какой-то один эпизод, а потом всплывает что-то новое. Поэтому о последствиях для ведомства еще рано говорить», - добавил собеседник НСН.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российскому лидеру Владимиру Путину сразу доложили о задержании замминистра, сообщили об этом и министру обороны Сергею Шойгу, передает «Радиоточка НСН».
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