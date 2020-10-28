Спорный и бесполезный. «Лига защиты врачей» о запрете Минздрава комментировать COVID-19

«Я не очень понимаю, как это сочетается с понятием свободы слова. Это напоминает сказку о голом короле, когда людям запретили говорить, что король - голый. Минздрав сейчас как раз в такой ситуации. Это рекомендательное письмо, ведомство не может издавать таких указов. Наверное, руководители могут попытаться оказывать давление на врачей, но юридически это спорный документ. И не думаю, что он спасет Минздрав от критики, а население – от коронавируса. Мне кажется, что скрывать проблемы вместо того, чтоб их решать, это худший вариант», -пояснил собеседник НСН.

В указе Минздрава, как поясняют эксперты, речь идёт только о федеральных учреждениях, подведомственных Минздраву РФ. Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. Таким образом, они не подпадают под действие данного постановления.