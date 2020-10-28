Спорный и бесполезный. «Лига защиты врачей» о запрете Минздрава комментировать COVID-19
Президент врачебной межрегиональной общественной организации заявил НСН, что письмо с требованием согласовывать комментарии по коронавирусу с пресс-службой Минздправа - юридически спорный документ, который не улучшит ситуацию.
Минздрав РФ разослал подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать с пресс-службой ведомства публичные комментарии о коронавирусе COVID-19. Его получили руководители медучреждений и главные внештатные специалисты Минздрава.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что подобные распоряжения действуют достаточно давно по отношению к московским медикам, которые могут давать комментарии только по согласованию с руководством.
«Я не очень понимаю, как это сочетается с понятием свободы слова. Это напоминает сказку о голом короле, когда людям запретили говорить, что король - голый. Минздрав сейчас как раз в такой ситуации. Это рекомендательное письмо, ведомство не может издавать таких указов. Наверное, руководители могут попытаться оказывать давление на врачей, но юридически это спорный документ. И не думаю, что он спасет Минздрав от критики, а население – от коронавируса. Мне кажется, что скрывать проблемы вместо того, чтоб их решать, это худший вариант», -пояснил собеседник НСН.
В указе Минздрава, как поясняют эксперты, речь идёт только о федеральных учреждениях, подведомственных Минздраву РФ. Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. Таким образом, они не подпадают под действие данного постановления.
Но в любом случае замалчивание ситуации ее не решит, считает Семен Гальперин.
«Сейчас по всей стране врачи заявляют, что они не могут исполнять свои обязанности и помогать пациентам. Всех больных, кроме коронавирусных, практически лишили помощи. И так массово медики увольняются, уйдут оставшиеся», - сделал пессимистичный прогноз Семен Гальперин.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 563 976 случаев заражения, выздоровел 1 171 301 человек, умерли 26 935.
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