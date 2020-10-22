Почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлено в России

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 971. Об этом сообщили в оперативном штабе. В результате в целом с начала эпидемии число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 1 463 306, передает RT.

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Новые инфицированные зарегистрированы в 85 регионах. У 25,8% заразившихся заболевание протекает без симптомов.

Скончались за сутки 290 пациентов с ковидом. Выписаны 11 428 человек, у которых ранее был обнаружен новый вирус.




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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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